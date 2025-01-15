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        Haberler Bilgi Yaşam İUP maaşları ödeme tarihi 2025: Zamlı İUP maaşları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        İUP maaşları ödeme tarihi 2025: Zamlı İUP maaşları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        İUP maaşı ödemeleri Ocak ayında gündeme geldi. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim ve rehberlik programı olan İUP maaşı İŞKUR tarafından veriliyor. Ocak ayında İUP maaşları zamlı yatacak. Peki İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak, 2025 Ocak İUP maaşları ödeme tarihleri belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:21
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        • 1

          Ocak ayında İUP maaşları ödeme tarihi araştırılıyor. İUP maaşları, çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ocak ayında zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Peki İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        • 2

          İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Ocak ayı İUP maaş ödemeleri için net bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak ödemelerin Ocak ayı içerisindeki önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, maaşların ödeneceği tarih hakkında kısa süre içinde bilgilendirme yapacak.

        • 3

          2025 OCAK İUP MAAŞI NE KADAR OLDU?

          İUP maaşları, çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ocak ayında zamlı olarak hesaplara yatırılacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla İUP maaşı günlük çalışılan gün sayısına göre belirleniyor ve 1.083 TL olarak güncellendi. Bu ödeme, katılımcılara programda bulundukları süre boyunca cep harçlığı olarak sağlanıyor.

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