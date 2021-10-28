"ANNEM TÜRK DİZİLERİNİN HASTASI"



Sadece bir Türk dizisine kısa süre baktığını söyleyen Ituno, "İzlemeye zamanım olmuyor. Ama annemin dizisi 'Fatmagül'ün Suçu Ne? Birçok Türk dizisinin de hastası" şeklinde konuştu.

Türk dizilerinin çoğunda dramatik öğeler olduğunu anlatan oyuncu, "İnsanlar saplantılı bir şekilde izliyor. Gördüklerimin çoğunda maço ya da soyluluğa özendiren öğeler var" açıklamasını yaptı.