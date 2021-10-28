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Itziar Ituno Martinez: Annemin favori dizisi ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ - Magazin haberleri

Itziar Ituno Martinez: Annemin favori dizisi ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’

'La Casa de Papel' dizisinin Lizbon'u Itziar Ituno Martinez, rol aldığı Türk filmi 'Grev'in gösterimi için İstanbul'a geldi. İspanyol oyuncu, 'Türk dizileri çok dramatik. Annem 'Fatmagül'ün Suçu Ne?'yi izliyor. Birçok Türk dizisinin de hastası' dedi

28.10.2021 - 10:37 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Belgeselci ve yazar Metin Yeğin'in sinema filmi "Grev"de dünyaca ünlü “La Casa de Papel” dizisinin başrol oyuncularından Itziar Ituno Martinez rol aldı. Martinez önceki gün filmin İstanbul’daki ön gösterimine katıldı.

  • Filmin Bask Bölgesi'ndeki Baigorri'de çekildiğini söyleyen 47 yaşındaki oyuncu, "Bir yandan Türkiye'de grev yapan kadın işçiler diğer yanda Ermeni kadınlar ve oynadığım karakter Casilda. İspanya'daki iç savaşta bir militan kadını canlandırıyorum. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı" dedi.

  • "DİZİDE İSTANBUL OLMAK İSTERDİM"

    Snob Magazin’e konuşan ünlü oyuncu, "Dizide siz İstanbul olur muydunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet, çok isterdim. Çünkü bu şehri çok seviyorum. Hatta şöyle bir şey bile olurdu; bir yandan daha Avrupai, bir yandan da Doğulu... Yani bu iki konseptle ilgili malzeme veren tarafım var. Hoş olurdu."

  • "ANNEM TÜRK DİZİLERİNİN HASTASI"

    Sadece bir Türk dizisine kısa süre baktığını söyleyen Ituno, "İzlemeye zamanım olmuyor. Ama annemin dizisi 'Fatmagül'ün Suçu Ne? Birçok Türk dizisinin de hastası" şeklinde konuştu.

    Türk dizilerinin çoğunda dramatik öğeler olduğunu anlatan oyuncu, "İnsanlar saplantılı bir şekilde izliyor. Gördüklerimin çoğunda maço ya da soyluluğa özendiren öğeler var" açıklamasını yaptı.

  • "Fatmagül’ün Suçu Ne?" dizisinin başrollerinde Beren Saat ve Engin Akyürek yer alıyordu.

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