Itziar Castro yaşamını yitirdi

"SİLİNMEZ BİR İZ BIRAKTI"



Itziar Castro'nun vefatını senarist ve yönetmen Frankie de Leonardis duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yetenekli oyuncu Itziar Castro'nun dün gece hayatını kaybettiğini size bildirmekten dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Eğlence sektöründe olağanüstü bir kariyere sahip olan Castro, dikkat çekici performansı ve karizmasıyla silinmez bir iz bıraktı" ifadelerine yer verildi.



Fotoğraflar: AP, Avalon