İtalyan oyuncu Jasmine Trinca'dan Filistin'e destek
Fransa'da düzenlenen 77'nci Cannes Film Festivali'ne katılan İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, Filistinlilere destek amacıyla Filistin bayrağı desenli broş taktı
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İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, Cannes Film Festivali'ne katıldı.
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Jasmine Trinca, 'Rendez-Vous With Valeria Golino' isimli dizinin ilk bölümünün gösterimi için kırmızı halıda yürüdü.
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İtalyan oyuncu, bu sırada Filistinlilerle dayanışma amacıyla festivalde giydiği kıyafetin yakasına Filistin bayrağı desenli broş taktı.
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Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett, Cannes Film Festivali galasında giydiği siyah, yeşil ve beyaz renkli elbisesiyle kırmızı halıda Filistin bayrağının renklerini oluşturmuştu. Blanchett, Gazze’de ateşkes için çağrı metni imzalamıştı.
Bu yıl 25 Mayıs'a kadar sürecek festivalde 22 film, Altın Palmiye Ödülü için yarışıyor.