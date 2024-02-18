İtalyan lezzeti evlerimize geliyor: Panna Cotta tarifi!
Panna Cotta, İtalyan mutfağının lezzetli ve hafif bir tatlısıdır. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, vanilyalı, çikolatalı veya meyveli çeşitleriyle her damak zevkine hitap edebilir. İşte, pratik Panna Cotta tarifi…
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Panna Cotta, İtalyan mutfağının şıklığı ve lezzetiyle tanınan, kremalı bir tatlıdır. Yumuşak ve pürüzsüz dokusuyla damakları şenlendiren bu tatlı, basit malzemelerle ve kolayca hazırlanabilir bir tarifle evlerde de başarıyla yapılabilir. Hem vanilyalı hem de çikolatalı gibi farklı lezzet seçenekleri sunan Panna Cotta, her özel günün ve davetin vazgeçilmez tatlısı olmaya adaydır. İşte, ev yapımı Panna Cotta tarifi!
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PANNA COTTA TARİFİ
Malzemeler (6 kişilik)
Yarım bardak yağsız süt
1 zarf aromasız jelatin
2 buçuk bardak ağır krema
Yarım su bardağı beyaz şeker
1 buçuk çay kaşığı vanilya özü
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YAPILIŞI
Sütü küçük bir kaseye dökün. Jelatin tozunu sütün üzerine serpin ve birleşene kadar karıştırın.
Bir kenara koyun. Kremayı ve şekeri bir tencerede karıştırın. Orta ateşte ayarlayın ve kaynatın; kremanın hızla köpürüp taşabileceğinden dikkatli olun.
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- 4
Jelatin karışımını hızlıca kaynayan kremaya karıştırın ve tamamen eriyene kadar karıştırın. 1 dakika pişirin ve karıştırın.
Tavayı ocaktan alın ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
- 5
Krema karışımını 6 ayrı tatlı kasesine dökün.
Tamamen soğuyana kadar, yaklaşık 20 dakika boyunca üstü açık bir şekilde soğumaya bırakın.
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Soğuyan tatlınızın üstünü tercihen streç film ile kapatın.
En az 4 saat olmak üzere eğer mümkünse gece boyunca buzdolabında bekletin. Tatlınız tamamen katılaştıktan sonra tüketebilirsiniz, afiyet olsun!
Kaynak: Allrecipes
Fotoğraf kaynak: Youtube
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