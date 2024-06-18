İtalyan gazeteci duyurdu: Sofyan Amrabat Galatasaray'a çok yakın!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, son olarak Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın tranferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
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Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok mevkiye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için de harekete geçti.
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Galatasaray yönetiminin, bir süredir gündeminde yer alan Sofyan Amrabat'ın transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.
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İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat’ın geleceği şekilleniyor.
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İtalyan gazeteci haberinde, Faslı futbolcunun yeni takımının bu yaz netleşeceğini ve Galatasaray'ın transferi bitirmeye yakın olduğunu aktardı.
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Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, Faslı futbolcunun Manchester United'da kalma ihtimalinin de olduğu vurgulandı.
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Bonserivisi İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da bulunan Amrabat, kiralık olarak forma giydiği Manchester United'da 30 maçta görev alırken, gol ve asist katkısı üretemedi.
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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.