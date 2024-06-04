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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İtalyan basını duyurdu: Beşiktaş, De Sanctis ile anlaşmaya yakın! - Fenerbahçe Haberleri

        İtalyan basını duyurdu: Beşiktaş, De Sanctis ile anlaşmaya yakın!

        İtalyan basını duyurdu; Beşiktaş, De Sanctis ile anlaşmaya yakın!

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.06.2024 - 18:49 Güncelleme: 04.06.2024 - 18:49
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        De Sanctis, Beşiktaş'a doğru!
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        Beşiktaş’ın, sportf direktörlük içni Morgan De Sanctis ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

        Gelecek sezonun transfer planlamasını sürdüren Beşiktaş, yönetim kademesine önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

        İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, İtalyan sportif direktör Morgan De Sanctis'i göreve getirmek için harekete geçti.

        Haberde, iki tarafın anlaşmaya oldukça yakın olduğu ve görüşmelerin son aşamada olduğu kaydedildi.

        De Sanctis kimdir?

        47 yaşındaki De Sanctis, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da görev yapmıştı. Futbolculuk döneminde de Türkiye'de bulunan İtalyan kaleci, 2008-09 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti.

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