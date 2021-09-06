2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İtalya, Jorginho'nun penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda İsviçre ile golsüz berabere kaldı. Yenilmezlik serisini 36 maça çıkaran İtalya, futbol tarihinde bu alanda yeni rekorun sahibi oldu. Son Avrupa Şampiyonu böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın 35 maçlık serilerini geride bıraktı.
DİĞER SONUÇLAR
Öne çıkan diğer maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı Jose Gaya, Carlos Soler, Ferran Torres ve Pablo Sarabia'nın ağları sarsmasıyla 4-0 yendi.
E Grubu'nda Galler, yıldız oyuncusu Gareth Bale'in ikisi penaltıdan olmak üzere attığı 3 golün yardımıyla deplasmanda Belarus'u 3-2 mağlup etti.
Aynı grupta Belçika ise ağırladığı Çekya'yı Romelu Lukaku, Eden Hazard ve Alexis Saelemaekers'in golleriyle 3-0'la geçti.
I Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği Andorra'yı Jesse Lingard (2), Harry Kane (penaltı) ve Bukayo Saka'nın fileleri havalandırmasıyla 4-0 yendi.
Polonya ise San Marino deplasmanından Robert Lewandowski (2), Karol Swiderski, Karol Linetty ve Adam Buksa'nın (3) golleriyle 7-1 galip ayrıldı.
J Grubu'nda ise Almanya, ağırladığı Ermanistan'ı Serge Gnabry (2), Marco Reus, Timo Werner, Jonas Hofmann ve Karim Adeyemi'nin ağları sarsmasıyla 6-0 mağlup etti.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- B Grubu
Kosova-Yunanistan: 1-1
İspanya-Gürcistan: 4-0
- C Grubu
Bulgaristan-Litvanya: 1-0
İsviçre-İtalya: 0-0
- E Grubu
Belarus-Galler: 2-3
Belçika-Çekya: 3-0
- I Grubu
Arnavutluk-Macaristan: 1-0
İngiltere-Andorra: 4-0
San Marino-Polonya: 1-7
- J Grubu
İzlanda-Kuzey Makedonya: 2-2
Almanya-Ermenistan: 6-0
Romanya-Lihtenştayn: 2-0
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