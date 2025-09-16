İtalya Serie A Ligi'nde 3. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İtalya Serie A Ligi'nde 3. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 3. hafta maçları tamamlandı. Ligde 9 puanla Napoli lider ve hemen ardında onu 9 puanla Juventus takip ediyor. İtalya Serie A Ligi'nde 3. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İtalya Serie A Ligi'nin 3. haftasının sona erdiği mücadele Como-Genoa maçı oldu.
Como evinde ağırladığı Genoa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Como 4 puana ulaşırken, Genoa ise 2 puana yükseldi
Milan evindeki karşılaşmada, rakibi Bologna kulübünü 1-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 6'ya yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Bologna ise 3 puanda kaldı.
Juventus, kendi evinde Inter'i 4-3 mağlup ederek toplam puanını 9'a çıkardı; konuk ekip Inter ise haftayı 3 puanda tamamladı.
Ligin 3. haftasında Napoli, konuk olduğu Fiorentina'yı 3-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti, ev sahibi Fiorentina ise 2 puanda kaldı.
Parma'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Cagliari, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Torino, 3. haftada oynanan mücadelede Roma'yı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Torino böylece 4 puana yükseldi. Torino'nu ağırlayan Roma ise 6 puanda kaldı.
Atalanta evinde konuk ettiği Lecce'yi 4-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Udinese, 3. haftada oynanan mücadelede Pisa 'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Udinese böylece 7 puana yükseldi. Udinese'yi ağırlayan Pisa ise 1 puanda kaldı.
Ligin 3. haftasında Sassuolo ile Lazio karşılaştı. Sassuolo rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Verona, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Cremonese ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.