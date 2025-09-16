İtalya Serie A Ligi'nde 3. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İtalya Serie A Ligi'nin 3. haftasının sona erdiği mücadele Como-Genoa maçı oldu.

Como evinde ağırladığı Genoa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Como 4 puana ulaşırken, Genoa ise 2 puana yükseldi

Milan evindeki karşılaşmada, rakibi Bologna kulübünü 1-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 6'ya yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Bologna ise 3 puanda kaldı.

Juventus, kendi evinde Inter'i 4-3 mağlup ederek toplam puanını 9'a çıkardı; konuk ekip Inter ise haftayı 3 puanda tamamladı.

Ligin 3. haftasında Napoli, konuk olduğu Fiorentina'yı 3-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti, ev sahibi Fiorentina ise 2 puanda kaldı.

Juventus'a ligin 3. haftasında konuk olan Inter, rakibini 4-3 yenerek 3 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Juventus ise 9 puanda kaldı.

Parma'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Cagliari, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Torino, 3. haftada oynanan mücadelede Roma'yı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Torino böylece 4 puana yükseldi. Torino'nu ağırlayan Roma ise 6 puanda kaldı.

Atalanta evinde konuk ettiği Lecce'yi 4-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.