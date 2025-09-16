Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 3. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 3. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 3. hafta maçları tamamlandı. Ligde 9 puanla Napoli lider ve hemen ardında onu 9 puanla Juventus takip ediyor. İtalya Serie A Ligi'nde 3. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:30
        İtalya Serie A Ligi'nde 3. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        İtalya Serie A Ligi'nin 3. haftasının sona erdiği mücadele Como-Genoa maçı oldu.

        Como evinde ağırladığı Genoa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Como 4 puana ulaşırken, Genoa ise 2 puana yükseldi

        Milan evindeki karşılaşmada, rakibi Bologna kulübünü 1-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 6'ya yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Bologna ise 3 puanda kaldı.

        Juventus, kendi evinde Inter'i 4-3 mağlup ederek toplam puanını 9'a çıkardı; konuk ekip Inter ise haftayı 3 puanda tamamladı.

        Ligin 3. haftasında Napoli, konuk olduğu Fiorentina'yı 3-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti, ev sahibi Fiorentina ise 2 puanda kaldı.

        Juventus'a ligin 3. haftasında konuk olan Inter, rakibini 4-3 yenerek 3 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Juventus ise 9 puanda kaldı.

        Parma'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Cagliari, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

        Torino, 3. haftada oynanan mücadelede Roma'yı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Torino böylece 4 puana yükseldi. Torino'nu ağırlayan Roma ise 6 puanda kaldı.

        Atalanta evinde konuk ettiği Lecce'yi 4-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Udinese, 3. haftada oynanan mücadelede Pisa 'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Udinese böylece 7 puana yükseldi. Udinese'yi ağırlayan Pisa ise 1 puanda kaldı.

        Ligin 3. haftasında Sassuolo ile Lazio karşılaştı. Sassuolo rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Verona, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Cremonese ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 3. Haftanın Sonuçları
        13.09.2025 16:00
        Cagliari
        2
        Parma
        0
        İY(1-0)
        13.09.2025 19:00
        Juventus
        4
        Inter
        3
        İY(2-1)
        13.09.2025 21:45
        Fiorentina
        1
        Napoli
        3
        İY(0-2)
        14.09.2025 13:30
        Roma
        0
        Torino
        1
        İY(0-0)
        14.09.2025 16:00
        Atalanta
        4
        Lecce
        1
        İY(1-0)
        14.09.2025 16:00
        Pisa
        0
        Udinese
        1
        İY(0-1)
        14.09.2025 19:00
        Sassuolo
        1
        Lazio
        0
        İY(0-0)
        14.09.2025 21:45
        Milan
        1
        Bologna
        0
        İY(0-0)
        15.09.2025 19:30
        Hellas Verona
        0
        Cremonese
        0
        İY(0-0)
        15.09.2025 21:45
        Como
        1
        Genoa
        1
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 3. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Napoli
        		3 3 0 0 9 5
        2
        Juventus
        		3 3 0 0 9 4
        3
        Cremonese
        		3 2 1 0 7 2
        4
        Udinese
        		3 2 1 0 7 2
        5
        Milan
        		3 2 0 1 6 2
        6
        Roma
        		3 2 0 1 6 1
        7
        Atalanta
        		3 1 2 0 5 3
        8
        Cagliari
        		3 1 1 1 4 1
        9
        Como
        		3 1 1 1 4 1
        10
        Torino
        		3 1 1 1 4 -4
        11
        Inter
        		3 1 0 2 3 3
        12
        Lazio
        		3 1 0 2 3 1
        13
        Bologna
        		3 1 0 2 3 -1
        14
        Sassuolo
        		3 1 0 2 3 -2
        15
        Genoa
        		3 0 2 1 2 -1
        16
        Fiorentina
        		3 0 2 1 2 -2
        17
        Hellas Verona
        		3 0 2 1 2 -4
        18
        Pisa
        		3 0 1 2 1 -2
        19
        Parma
        		3 0 1 2 1 -4
        20
        Lecce
        		3 0 1 2 1 -5

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 4. Hafta Maçları
