İtalya Serie A Ligi'nde 27. haftanın görünümü

İtalya Serie A Ligi'nde 27. hafta, Juventus ve Verona ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

Juventus evindeki karşılaşmada, rakibi Verona kulübünü 2-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 52'ye yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Verona ise 26 puanda kaldı.

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Milan, kendi sahasında oynanan maçta rakibi Lazio'a karşı direnç gösteremedi ve 2-1 mağlup olarak puan kaybetti. Bu mücadale sonunda Lazio puanını 50'a yükseltirken, Milan 41 puanda kaldı.

Napoli, kendi sahasındaki zorlu maçta rakibi Inter ile ev sahipliği avantajını kullanamayarak 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Aldığı 1 puanla Napoli toplam puanını 57'ye çıkarırken, konuk ekip Inter Napoli ile girdiği bu zorlu mücadeleden 1 puanla dönerek puanını 58'e yükseltmeyi başardı.

Zorlu deplasman mücadelesinde Inter, rakibi Napoli ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Inter 58 puana ulaşırken Napoli ise 57 puana yükseldi.

Fiorentina, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Lecce'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Fiorentina puanını 45'e yükseltti.

Atalanta ile Venezia ligin 27. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Atalanta 55 puana ulaşırken, Venezia ise 18 puana yükseldi.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Udinese, rakibi Parma takımını 1-0 geçmeyi başardı.

Torino, deplasmanda Monza'yı 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Ligin bu haftasında Bologna ile Cagliari karşı karşıya geldi.

İtalya Serie A Ligi'nin 27. haftasında Genoa ile Empoli arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Ligin bu haftasında Roma ile Como karşı karşıya geldi.

2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 27. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Inter 27 17 7 3 58 35 2 Napoli 27 17 6 4 57 21 3 Atalanta 27 16 7 4 55 33 4 Juventus 27 13 13 1 52 24 5 Lazio 27 15 5 7 50 14 6 Bologna 27 12 11 4 47 9 7 Fiorentina 27 13 6 8 45 14 8 Roma 27 12 7 8 43 12 9 Milan 27 11 8 8 41 9 10 Udinese 27 11 6 10 39 -3 11 Torino 27 8 10 9 34 -1 12 Genoa 27 7 10 10 31 -10 13 Como 27 7 7 13 28 -10 14 Hellas Verona 27 8 2 17 26 -29 15 Cagliari 27 6 7 14 25 -15 16 Lecce 27 6 7 14 25 -25 17 Parma 27 5 8 14 23 -14 18 Empoli 27 4 10 13 22 -21 19 Venezia 27 3 9 15 18 -19 20 Monza 27 2 8 17 14 -24 Daha Fazla Göster