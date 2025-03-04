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        -2
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 27. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 27. haftanın sonuçları

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 27. hafta geride kaldı. Juventus ve Inter üç puanın sahibi oldu. Napoli ve Milan puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 27. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:30
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        İtalya Serie A Ligi'nde 27. haftanın görünümü
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        İtalya Serie A Ligi'nde 27. hafta, Juventus ve Verona ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

        Juventus evindeki karşılaşmada, rakibi Verona kulübünü 2-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 52'ye yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Verona ise 26 puanda kaldı.

        Milan, kendi sahasında oynanan maçta rakibi Lazio'a karşı direnç gösteremedi ve 2-1 mağlup olarak puan kaybetti. Bu mücadale sonunda Lazio puanını 50'a yükseltirken, Milan 41 puanda kaldı.

        Napoli, kendi sahasındaki zorlu maçta rakibi Inter ile ev sahipliği avantajını kullanamayarak 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Aldığı 1 puanla Napoli toplam puanını 57'ye çıkarırken, konuk ekip Inter Napoli ile girdiği bu zorlu mücadeleden 1 puanla dönerek puanını 58'e yükseltmeyi başardı.

        Zorlu deplasman mücadelesinde Inter, rakibi Napoli ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Inter 58 puana ulaşırken Napoli ise 57 puana yükseldi.

        Fiorentina, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Lecce'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Fiorentina puanını 45'e yükseltti.

        Atalanta ile Venezia ligin 27. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Atalanta 55 puana ulaşırken, Venezia ise 18 puana yükseldi.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Udinese, rakibi Parma takımını 1-0 geçmeyi başardı.

        Torino, deplasmanda Monza'yı 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Ligin bu haftasında Bologna ile Cagliari karşı karşıya geldi.

        İtalya Serie A Ligi'nin 27. haftasında Genoa ile Empoli arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Ligin bu haftasında Roma ile Como karşı karşıya geldi.

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 27. Haftanın Sonuçları
        28.02.2025 22:45
        Fiorentina
        1
        Lecce
        0
        İY(1-0)
        01.03.2025 17:00
        Atalanta
        0
        Venezia
        0
        İY(0-0)
        01.03.2025 20:00
        Napoli
        1
        Inter
        1
        İY(0-1)
        01.03.2025 22:45
        Udinese
        1
        Parma
        0
        İY(1-0)
        02.03.2025 14:30
        Monza
        0
        Torino
        2
        İY(0-1)
        02.03.2025 17:00
        Bologna
        2
        Cagliari
        1
        İY(0-1)
        02.03.2025 17:00
        Genoa
        1
        Empoli
        1
        İY(0-1)
        02.03.2025 20:00
        Roma
        2
        Como
        1
        İY(0-1)
        02.03.2025 22:45
        Milan
        1
        Lazio
        2
        İY(0-1)
        03.03.2025 22:45
        Juventus
        2
        Hellas Verona
        0
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 27. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Inter
        		27 17 7 3 58 35
        2
        Napoli
        		27 17 6 4 57 21
        3
        Atalanta
        		27 16 7 4 55 33
        4
        Juventus
        		27 13 13 1 52 24
        5
        Lazio
        		27 15 5 7 50 14
        6
        Bologna
        		27 12 11 4 47 9
        7
        Fiorentina
        		27 13 6 8 45 14
        8
        Roma
        		27 12 7 8 43 12
        9
        Milan
        		27 11 8 8 41 9
        10
        Udinese
        		27 11 6 10 39 -3
        11
        Torino
        		27 8 10 9 34 -1
        12
        Genoa
        		27 7 10 10 31 -10
        13
        Como
        		27 7 7 13 28 -10
        14
        Hellas Verona
        		27 8 2 17 26 -29
        15
        Cagliari
        		27 6 7 14 25 -15
        16
        Lecce
        		27 6 7 14 25 -25
        17
        Parma
        		27 5 8 14 23 -14
        18
        Empoli
        		27 4 10 13 22 -21
        19
        Venezia
        		27 3 9 15 18 -19
        20
        Monza
        		27 2 8 17 14 -24

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 28. Hafta Maçları
        07.03.2025 22:45
        Cagliari
        Genoa
        08.03.2025 17:00
        Como
        Venezia
        08.03.2025 17:00
        Parma
        Torino
        08.03.2025 20:00
        Lecce
        Milan
        08.03.2025 22:45
        Inter
        Monza
        09.03.2025 14:30
        Hellas Verona
        Bologna
        09.03.2025 17:00
        Napoli
        Fiorentina
        09.03.2025 20:00
        Empoli
        Roma
        09.03.2025 22:45
        Juventus
        Atalanta
        10.03.2025 22:45
        Lazio
        Udinese
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