Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?

ABD'li ünlü oyuncu Morgan Freeman, 2025 Oscar Ödül töreninde, geçen ay hayatını kaybeden dostu ve rol arkadaşı Gene Hackman'a duygusal bir saygı duruşunda bulundu.

“Bu hafta toplumumuz bir devi kaybetti. Ben de sevgili bir dostumu, Gene Hackman'ı kaybettim” diyen 87 yaşındaki oyuncu duygulu anlar yaşadı.

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Freeman, törende ellerini arkada kavuşturmuş hali ve sol elindeki siyah eldivenle dikkat çekti. Independent'ta yer alan habere göre, bu kıyafet seçimi Freeman için yeni bir şey değil; kendisi bir sağlık sorunu nedeniyle birkaç yıldır sol eline eldiven takıyor.

TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Ünlü oyuncu daha önce Esquire dergisine verdiği röportajda, 2008 yılında geçirdiği ve elini felç eden bir trafik kazası sırasında oluşan sinir hasarından kaynaklanan fibromiyaljiden muzdarip olduğunu söylemişti.

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Bu durumun “kolda yukarı ve aşağı doğru” ağrıya neden olduğunu söyleyerek, "İşte orada çok kötüleşiyor. Dayanılmaz” demişti.

KESİN NEDENİ BİLİNEMİYOR

Fibromiyalji, vücudun her yerinde ağrıya neden olabilen uzun süreli bir durumdur. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, beyindeki bazı kimyasalların anormal seviyeleri ve merkezi sinir sisteminin (beyin, omurilik ve sinirler) vücutta taşınan ağrı mesajlarını işleme biçimindeki değişikliklerle ilişkili olduğu düşünülüyor.

NHS'ye (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi) göre, birçok vakada bu durum yaralanma, enfeksiyon veya stres gibi fiziksel veya duygusal olaylar tarafından tetikleniyor gibi görünüyor.

Şu anda fibromiyaljinin tedavisi yok; ancak NHS semptomları hafifletmenin yolları olarak yaşam tarzı değişikliklerini, konuşma terapilerini ve egzersizi gösteriyor.

KAN AKIŞI İÇİN KOMPRESYON ELDİVENİ GİYİYOR

Freeman 2010 yılında, kan akışını sağlamak için kompresyon eldiveni giymekten de bahsetmişti.

Freeman, People dergisine “Sinir hasarı yaşadım ve daha iyiye gitmedi. Hareket ettiremiyorum. Elinizi hareket ettirmezseniz şişer. Elinizi günde yaklaşık bir milyon kez hareket ettirdiğinizi biliyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Freeman 2023 Oscar Ödülleri'nde Margot Robbie ile birlikte sunuculuk yaparken ve ayrıca Special Ops: Lioness dizisindeki son rolünde dirsek uzunluğunda bir eldiven giymişti.

Freeman'ın sinir hasarına neden olan 2008 trafik kazası oldukça ciddiydi. Aktörün arabası Mississippi otoyolunda defalarca takla atmıştı.

The Guardian'ın haberine göre, Freeman'ı araçtan çıkarmak için hidrolik kesiciler kullanmak zorunda kalındı.