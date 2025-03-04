Şam'da Mahir Esad'ın yazlığının altında kasalarla dolu tünellerde, kapıları açılamayan odalar bulundu

Yazlığın altındaki tünellerde kasa odalarının bulunduğunu belirten Muhammed, "Kasaların olduğu tünellerde zırhlı kapıları açılamayan halen iki oda var. Yazlıkta ayrıca 4. Zırhlı Tümen'e ait evrak ve belgeler de var. Bu evraklarda Mahir Esad'ın talimatları, yazışmaları yer alıyor." dedi.