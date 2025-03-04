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        Haberler Dünya Şam'da Mahir Esad'ın yazlığının altında kasalarla dolu tünellerde, kapıları açılamayan odalar bulundu | Dış Haberler

        Şam'da Mahir Esad'ın yazlığının altında kasalarla dolu tünellerde, kapıları açılamayan odalar bulundu

        Suriye'nin başkenti Şam'da devrik lider Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a ait yazlığın altında, para kasalarının bulunduğu tünellerde, zırhlı kapıları açılamayan odalar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:25
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        • 1

          Şam'da, çöken Esad rejimi ordusunun en seçkin birliği olan 4. Zırhlı Tümen'in komutanı Mahir Esad'a ait yazlık görüntülendi.

        • 2

          Şam-Beyrut otoyolu yakınlarında, başkente hakim yüksek bir tepede inşa edilen konut, üç kattan oluşuyor.

           

           

        • 3

          Yüksek duvarlarla çevrili binanın geniş avlusunda helikopter pisti bulunuyor. Giriş katında otopark ve toplantı odası bulunan yazlığın en alt katında ise tünel ağına açılan zırhlı bir kapı yer alıyor.

           

           

           

        • 4

          Kapıdan aşağıya açılan merdivenlerin 22 basamağını indikten sonra ara bölüme varılıyor. Burada dinlenme amaçlı olduğu anlaşılan bir tünel görülüyor. 130 basamak daha inildiğinde ise tünel ağlarına ulaşılıyor.

        • 5

          Elektrik hatları, havalandırma, yatak odası, mutfak ve banyo gibi bölmelerin olduğu tünellerin zırhlı kapılarla korunaklı olması dikkati çekiyor.

           

           

        • 6

          Sağ ve sol bölmelere açılan ana tüneldeki odaların bazılarında içerisi boşaltılmış para kasaları ve lüks saat markalarının stantları bulunuyor.

           

           

        • 7

          Tünellerde zırhlı kapıları henüz açılamayan ve içerisinde ne olduğu bilinmeyen iki oda yer alıyor.

        • 8

          Uzunluğu yaklaşık 3 kilometreyi bulan tünel ağının bir kolu, devrik rejim ordusunun 4. Zırhlı Tümeni'nin ana karargahına açılıyor. Suriye-Lübnan otoyolu yönünde de tünellere araç girişi görülüyor.

           

           

        • 9

          Yazlığı koruyan güvenlik görevlilerinden Fayiz Muhammed, AA muhabirine, Mahir Esad'ın, yazlığı ofis ve dinlenme amaçlı kullandığını söyledi.

           

           

        • 10

          Yazlığın altındaki tünellerde kasa odalarının bulunduğunu belirten Muhammed, "Kasaların olduğu tünellerde zırhlı kapıları açılamayan halen iki oda var. Yazlıkta ayrıca 4. Zırhlı Tümen'e ait evrak ve belgeler de var. Bu evraklarda Mahir Esad'ın talimatları, yazışmaları yer alıyor." dedi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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