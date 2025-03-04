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        Haberler Dünya Pentagon, çalışanlarından işlerini listelemeleri istenen e-postayı yanıtlamaları için rehber yayımladı | Dış Haberler

        Pentagon, çalışanlarından işlerini listelemeleri istenen e-postayı yanıtlamaları için rehber yayımladı

        Pentagon, DOGE'nin sorumlusu olan Elon Musk tarafından başlatılan federal çalışanlardan bir önceki haftaya ait beş iş faaliyetini listelemeleri istenen e-postayı yanıtlamaları için rehber yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:50
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        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
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        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çalışanlarına, bir önceki haftaya ait beş iş faaliyetlerini listelemelerini talep eden e-postaya yanıt vermeleri için rehber yayımladı.

        Pentagon'dan yapılan açıklamada, Personel Yönetim Ofisinin (OPM) federal çalışanlardan "geçen hafta yerine getirdikleri 5 iş faaliyetini listelemelerini" talep eden bir e-posta gönderdiği hatırlatıldı.

        Bu e-postadaki taleplerin yerine getirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, çalışanlarından geçen hafta yerine getirdikleri 5 işi içeren bir listeyi amirlerine iletmeleri talimatı verildi.

        Açıklamada, uygulamanın nasıl yürütüleceğine ilişkin bir rehberin çalışanlara e-posta yoluyla iletileceği duyuruldu.

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        Bu e-postaya 48 saatte yanıt verilmesini emredilen açıklamada, yanıtlarda gizli veya hassas bilgilerin yer almaması gerektiği vurgulandı.

        Açıklamada, üst düzey yöneticilerin, bu bilgileri haftalık durum raporlarına dahil edeceği ve talimata uymayan çalışanların performanslarının gözden geçirilebileceği belirtildi.

        Açıklamada, tatilde olan, vardiyalı çalışan veya geçici görev nedeniyle e-posta erişimi olmayan çalışanların, işbaşı yaptıktan sonraki 48 saat içinde yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

        ABD'de federal çalışanlara, 1 Mart'ta son haftada yaptıkları işi listelemelerini talep edilen e-posta ikinci kez gönderilmişti.

        "Geçen hafta ne yaptınız? Bölüm 2" başlıklı e-posta, bazı federal çalışanlara OPM e-posta adresinden gönderilirken bazılarına ise görev yaptıkları departmanlardan iletilmişti.

        Yeni e-postada önceki gibi federal çalışanlardan "geçen hafta yerine getirdikleri 5 iş faaliyetini listelemeleri" talep edilerek, idarecilerini de e-postada bilgi kısmına eklemeleri gerektiği kaydedilmişti.

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        Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması

        DOGE'nin sorumlusu olan Musk tarafından duyurulan ilk e-posta girişiminde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hükümeti küçültme çabalarının bir parçası olarak federal çalışanlardan bir önceki haftaya ait beş iş faaliyetini listelemeleri istenmişti.

        Musk, söz konusu e-postaya 24 Şubat'a kadar geri dönüş yapılmaması halinde ilgili çalışanların "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.

        Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak, duruma tepki göstermişti.

        Uygulama Trump'ın, Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.

        Trump da bu uygulamanın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun." demişti.

        Musk, 24 Şubat akşamı konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, federal çalışanlara söz konusu e-postaya dönüş yapmaları için ikinci bir şans verdiklerini ve herkesin buna uyması gerektiğini ifade etmişti.

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