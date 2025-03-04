Dusan Tadic fırtınası: 8 sezonluk müthiş istatistik!
Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı Dusan Tadic, hem maç istikrarıyla hem de skora katkısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sırp futbolcu son 8 sezonda gol ve asist katkısında çift haneli skora ulaştı
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Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, son 8 sezonda hem gol hem asist sayısında çift haneli skora ulaştı.
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Ajax'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan Sırp yıldız, sarı lacivertli formayla geçirdiği iki sezonda 'double-double' yapmayı başardı.
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Geçen sezon 16 gol ve 17 asist istatistikleri yakalayan Dusan Tadic bu sezon tamamlanmadan çift haneli skor ve asist katkısına ulaştı.
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Sırp yıldız, bu sezon da henüz mart ayı başında olmamıza karşın tüm kulvarlarda 40 maça çıktı.
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Antalyaspor maçında da fileleri havalandırmayı başaran Tadic, 11 gol ve 13 asiste ulaştı.