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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dusan Tadic fırtınası: 8 sezonluk müthiş istatistik! - Fenerbahçe Haberleri

        Dusan Tadic fırtınası: 8 sezonluk müthiş istatistik!

        Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı Dusan Tadic, hem maç istikrarıyla hem de skora katkısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sırp futbolcu son 8 sezonda gol ve asist katkısında çift haneli skora ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:46
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          Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, son 8 sezonda hem gol hem asist sayısında çift haneli skora ulaştı.

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          Ajax'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan Sırp yıldız, sarı lacivertli formayla geçirdiği iki sezonda 'double-double' yapmayı başardı.

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          Geçen sezon 16 gol ve 17 asist istatistikleri yakalayan Dusan Tadic bu sezon tamamlanmadan çift haneli skor ve asist katkısına ulaştı.

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          Sırp yıldız, bu sezon da henüz mart ayı başında olmamıza karşın tüm kulvarlarda 40 maça çıktı.

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          Antalyaspor maçında da fileleri havalandırmayı başaran Tadic, 11 gol ve 13 asiste ulaştı.

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