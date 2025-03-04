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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Donald Trump kararnameyi değiştirdi: Çin'e tarife oranını ikiye katladı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları nedeniyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 07:32 Güncelleme: 04.03.2025 - 07:32
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        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
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        Trump, geçen ay imzaladığı, ABD'ye gelen fentanil nedeniyle Çin'den ithalata yüzde 10 tarife getiren kararnamede değişiklik yaptı.

        Kararnamede, Çin'in ABD'ye fentanil de dahil olmak üzere sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturduğunu belirten Trump, Çin'in bu krizi hafifletmek için yeterli adımları atmadığını öne sürdü.

        Buna göre, Çin'den yapılan ithalata uygulanan tarife oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

        TARİFE, 4 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

        ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

        Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.

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