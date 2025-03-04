Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü
Şanlıurfa'da karşı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpışarak şarampole savruldu. Feci kazada iki otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 23.10 sıralarında Suruç-Birecik karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Suruç yönüne gitmekte olan Zeynel Abidin Uçar (23) yönetimindeki otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.Fotoğraf: DHA
DHA'nın haberine göre; çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil de şarampole savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Fotoğraf: DHA
2 OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücüler ile otomobillerdeki Rejber Demirkol (20) ve Ercan Yılmaz’ın (46) yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.Fotoğraf: AA
VALİ ŞILDAK’TAN AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, "Bu gece saat 23.10 sıralarında Suruç-Birecik yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.