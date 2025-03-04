Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 23.10 sıralarında Suruç-Birecik karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Suruç yönüne gitmekte olan Zeynel Abidin Uçar (23) yönetimindeki otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Fotoğraf: DHA

DHA'nın haberine göre; çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil de şarampole savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

2 OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücüler ile otomobillerdeki Rejber Demirkol (20) ve Ercan Yılmaz’ın (46) yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Fotoğraf: AA

VALİ ŞILDAK’TAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, "Bu gece saat 23.10 sıralarında Suruç-Birecik yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.