Galatasaray'da eleştiri okları onlara döndü!
Şampiyonluk yolundaki 8 puanlık avantajı 4'e düşen Galatasaray'da eleştiri okları futbolcular kadar Okan Buruk ve yönetime döndü. İsabetsiz transferler, pasta fotoğrafı ve futbolcuların partileri saha içi sorunlarıyla birlikte hedef haline geldi.
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Son iki sezonda şampiyonluğa ön alan baskısıyla giden Galatasaray’ın bu futbolu artık ligde işlemiyor.
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Rakipler sarı-kırmızılıların ön alan baskısının eski iştahında olmadığını dile getirirken sayıca önde çok adamla yakalanan Cimbom geride büyük boşluklar bırakıyor.
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Bu anlayıştan vazgeçemeyen Okan Buruk saha içi dizilimi ve oyuncuları değiştirse de beklediği etkiyi bulamadı.
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Son 6 maçın sadece birinden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar gelinen noktada ne hücumda üretebiliyor ne de savunmada rakiplerini durdurabiliyor.
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Geçen 2 sezonda dar rotasyondan epey verim alan Okan Buruk bu sezon ilk 11’ini bile bulabilmiş değil.
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Berkan’ı, Kaan’ı, Barış Alper’i çeşitli bölgelerde ve rollerde kullanan Buruk bu sezon ise oyunculara dokunuş yapamadı.
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Icardi’nin sakatlığı sonrasında hücumda üretkenlik giderek azalırken son haftalarda ana hücum planı ise Osimhen’e vurulan uzun toplar oldu.
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Sürekli oynayan futbolcuların giderek yorgun düşmesine bağlı olarak azalan performansın yanı sıra sakatlıktan dönen futbolcuların ritim bulamaması da tabloyu olumsuza çevirdi.
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Saha içinde tökezleyen Galatasaray’da gözler saha dışına da döndü.
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Bir grup yöneticiye bir davette UEFA kupasının yer aldığı pastanın kesilmesinden sonra Lucas Torreira’nın doğum günü partisi de gündeme oturdu.
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4-1’lik AZ yenilginin sonrasında ve rövanşın öncesinde yapılan bu parti; Başkan Dursun Aydın Özbek’i de rahatsız etti.
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Saha içinde giderek düşen performans takımdaki ciddiyeti gözden geçirirken antrenman temposuna dair de soru işaretlerini beraberinde getirdi.
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Galatasaray’da en çok konuşulan diğer bir konu ise transferler ve yapılan seçimler...
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Bu sezon dörtlü mü üçlü mü oynayacağı bir türlü netleşmeyen sarı-kırmızılıların geniş kadrosu bir türlü tamamlamayan yap-bozu andırıyor.
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Üç stoperli kurgu için alınan Carlos Cuesta şimdiye kadar daha çok savunmanın diğer bölgelerinde görev yaptı; vasatı bulamadı.
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Sarı-kırmızılıların iki sol beki dörtlü savunma kurgusunda; iki sağ beki ise üçlü savunma kurgusunda oynamaya alışkın.
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Dries Mertens’in alternatifi olabilecek bir isim çıkmazken Mario Lemina transferi sonrası Gabriel Sara’nın pozisyonu da değişti.
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Yunus Akgün’ün sakatlığı sürecinde takımın yaratıcılığı iyiden iyiye düşerken Alvaro Morata’nın iyileşmesiyle birlikte çift santrforlu sistem yeniden ufukta doğdu.
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