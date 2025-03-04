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        Haberler Dünya ABD Temsilciler Meclisi üyesi Issa, Başkan Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini belirtti | Dış Haberler

        ABD Temsilciler Meclisi üyesi Issa, Başkan Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini belirtti

        ABD Temsilciler Meclisi üyesi Issa, ABD Başkanı Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da dün yaptığı açıklamada Trump'ın savaşı sonlandırmaya yönelik çabalarının sürdüğünü söylemiş ve "Eğer bunu bir Demokrat yapıyor olsaydı herkes, 'Trump Nobel Barış Ödülü'ne doğru gidiyor' derdi." ifadelerini kullanmıştı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 07:45 Güncelleme: 04.03.2025 - 07:45
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        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
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        ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa, Başkan Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini bildirdi.

        Issa, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bugün Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğim. Kimse bunu daha fazla hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

        TRUMP: BANA ASLA NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VERMEYECEKLER

        Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Oval Ofis'te yaptığı görüşme sırasında, "Bana asla Nobel Barış Ödülü vermeyecekler. Bu çok kötü bir şey. Ben bunu hak ediyorum ama bana asla vermeyecekler." demişti.

        RUBIO: TRUMP DEMOKRAT OLSA NOBEL ALIRDI

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dün verdiği demeçte, savaşı sonlandırmaya çabaladıklarına ilişkin söylemlerini yineleyerek, "Eğer bunu bir Demokrat yapıyor olsaydı herkes, '(Trump) Nobel Barış Ödülü'ne doğru gidiyor' derdi." şeklinde konuşmuştu.

        Eski ABD başkanları Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter ve Barack Obama, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

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