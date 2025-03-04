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        Haberler Gündem Hava Durumu Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor! Sıcaklık 10 derece birden artıyor! - Flaş hava durumu açıklaması! | Son dakika haberleri

        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor! Sıcaklık 10 derece birden artıyor!

        Türkiye'yi etkisi altına alan ve özellikle son 2 gündür oldukça hissedilen soğuk havalar yerini bahar havasına bırakıyor. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren artmaya başlıyor. İşte önümüzdeki 5 için yapılan hava tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:28
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        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
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        Türkiye mart ayının ilk günlerine de soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ancak soğuk ve yağışlı hava yerini bahar havasına bırakmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahminlerine göre sıcaklıklar yurt genelinde yarından itibaren artmaya başlayacak.

        Buna göre yarın İstanbul'da sıcaklıklar 12 dereceye, Antalya'da 23 dereceye ve Ankara'da da 15 dereceye kadar çıkacak. Cumartesi ise sıcaklıklarda belirtin bir artış yaşanacak ve İstanbul'da sıcaklık 15 dereceye kadar çıkacak. Yurt genelinde de benzer sıcaklıklarda yağışsız bir hava hakim olacak.

        İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir de, kentte hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceğini, yüksek basınç sisteminin etkisiyle bahar havasının yaşanacağını söyledi.

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        AA'da yer alan habere göre Özdemir, bölgeye giren alçak basınç ve cephe sisteminin etkisiyle kentte 2 gündür havanın soğuk ve yağışlı geçtiğini belirtti.

        İstanbul'da bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlayacağını aktaran Özdemir, "Gece sıcaklıkları 4 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 10 derece seviyelerinde olacak. Çarşamba gününden itibaren güneşin etkisini artırmasıyla sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'a bahar havası gelecek." dedi.

        Özdemir, hava sıcaklığının artmasına rağmen gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olacağını vurgulayarak, "Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının yüksek olmasına neden olacak. İstanbul'da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

        "DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

        Özdemir, İstanbul'da bugün ve yarın kuzey yönlü rüzgarların etkili olacağını belirterek, "Rüzgar hızının 30 ila 50 kilometre/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu nedenle özellikle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.

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        İlerleyen günlerde Orta Avrupa üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkili olacağını ve bu durumun rüzgarın zayıfladığı bölgelerde hava kirliliğini artırabileceğini aktaran Özdemir, "Eğer rüzgar İstanbul'da hafiflerse, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde hava kirliliği belirgin hale gelebilir. Solunum rahatsızlığı olan bireyler tedbir almalı." ifadelerini kullandı.

        Özdemir, mart ayının ikinci yarısında İstanbul'da sıcaklıkların tekrar düşebileceğini kaydetti. Martın sonlarına doğru sıcaklık dalgalanmaları yaşanacağını aktaran Özdemir, şunları dile getirdi:

        "Geçici soğuma dalgaları ve yağış geçişleri görülebilir. İlkbaharın ilk ayı olan mart ayında ılık hava ve soğuk havanın yanı sıra yağışlı hava etkili olurken Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde aralıklı da olsa kar yağışları ihtimali var. Günlerin uzaması ve güneşlenme miktarının artması ile sıcaklıklar mevsim normallerine ulaşacaktır. Yüksek basıncın etkili olduğu günlerde sis, pus ve don olaylarına, karın yoğun yağdığı bölgelerde çığ düşmesine dikkat edilmelidir."

        Fotoğraf: AA

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