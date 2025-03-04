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        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Lig'de şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla... - Galatasaray Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı. Zirve yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u 3-0'la geçti ve puan farkını 4'e düşürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte yeni sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:52
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e düştü.

        • 2

          Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        • 3

          İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        • 4

          19- ADANA DEMİRSPOR: 11 PUAN

        • 5

          18- HATAYSPOR: 22 PUAN

        • 6

          17- BODRUM FK: 34 PUAN

        • 7

          16- SİVASSPOR: 36 PUAN

        • 8

          15- KAYSERİSPOR: 37 PUAN

        • 9

          14- KONYASPOR: 43 PUAN

        • 10

          13- ANTALYASPOR: 44 PUAN

        • 11

          12- ALANYASPOR: 44 PUAN

        • 12

          11- GAZİANTEP FK: 46 PUAN

        • 13

          10- KASIMPAŞA: 48 PUAN

        • 14

          9- ÇAYKUR RİZESPOR: 49 PUAN

        • 15

          8- GÖZTEPE: 51 PUAN

        • 16

          7- TRABZONSPOR: 51 PUAN

        • 17

          6- BAŞAKŞEHİR: 54 PUAN

        • 18

          5- EYÜPSPOR: 54 PUAN

        • 19

          4- SAMSUNSPOR: 62 PUAN

          Dördüncü bitirme ihtimali %60

        • 20

          3- BEŞİKTAŞ: 67 PUAN

          Üçüncü bitirme ihtimali %77

        • 21

          2- FENERBAHÇE: 90 PUAN

          Şampiyonluk ihtimali %33.3

        • 22

          1- GALATASARAY: 91 PUAN

          Şampiyonluk ihtimali %66.6

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