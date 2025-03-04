Süper Lig'de şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı. Zirve yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u 3-0'la geçti ve puan farkını 4'e düşürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte yeni sıralama...
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Trendyol Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e düştü.
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Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
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İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
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19- ADANA DEMİRSPOR: 11 PUAN
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18- HATAYSPOR: 22 PUAN
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17- BODRUM FK: 34 PUAN
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- 7
16- SİVASSPOR: 36 PUAN
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15- KAYSERİSPOR: 37 PUAN
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14- KONYASPOR: 43 PUAN
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- 10
13- ANTALYASPOR: 44 PUAN
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12- ALANYASPOR: 44 PUAN
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11- GAZİANTEP FK: 46 PUAN
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10- KASIMPAŞA: 48 PUAN
- 14
9- ÇAYKUR RİZESPOR: 49 PUAN
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8- GÖZTEPE: 51 PUAN
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- 16
7- TRABZONSPOR: 51 PUAN
- 17
6- BAŞAKŞEHİR: 54 PUAN
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5- EYÜPSPOR: 54 PUAN
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4- SAMSUNSPOR: 62 PUAN
Dördüncü bitirme ihtimali %60
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3- BEŞİKTAŞ: 67 PUAN
Üçüncü bitirme ihtimali %77
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2- FENERBAHÇE: 90 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %33.3
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1- GALATASARAY: 91 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %66.6