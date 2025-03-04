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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil satışları Şubat'ta da düşmeye devam etti - Otomobil Haberleri

        Otomobil satışları Şubat'ta da düşmeye devam etti

        2024'ü tüm zamanların rekoru ile geride bırakan otomotiv pazarı, 2025'te ise Ocak ayında başlayan daralma trendini Şubat ayında da sürdürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, toplam pazar Ocak-Şubat döneminde yüzde 14.2 oranında daraldı ve 159 bin adet seviyesinin altına indi. Pazardaki bu daralmanın büyük kısmı ise hafif ticari araçlardan meydana geldi. Yılın ilk 2 ayında otomobil satışları yüzde 9,8 oranında azalırken, hafif ticari araç pazarı ise aynı dönemde yüzde 30.4 oranında küçüldü. Ocak-Şubat döneminde alt segmentlerdeki araçların satışları düşerken, lüks araç satışlarının artması da dikkat çekti. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 04.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:37
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        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
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        Türkiye otomotiv pazarı, çalkantılı geçen pandemi döneminin ardından 2023 yılında tarihinde ilk kez 1 milyon adet barajını aşmış ve 1.2 milyon adetten fazla aracın satılması ile tarihi bir rekor kırmıştı.

        2024 yılında da, bir önceki yıl ile benzer seviyede araç satışı gerçekleşmiş ve az bir farkla tüm zamanların rekor satış adedi görülmüştü.

        Fakat, üst üste bu iki tarihi rekorun ardından 2025 yılında ise ibre tersine dönmeye başladı. Öyle ki, yeni yılın Ocak ve Şubat aylarında otomotiv pazarında üst üste daralmalar yaşandı.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.2 oranında azalarak 159 bin 384 adet olarak gerçekleşti.

        Otomobil satışları, yılın ilk iki ayında yüzde 9,8 oranında azalarak 131 bin 965 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 30,4 azalarak 27 bin 419 adet oldu.

        Şubat ayında ise toplam pazar yüzde 14.4 oranında azalarak 90 bin 730 adet oldu.

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        Yılın ikinci ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 38 azalarak 14 bin 709 adede geriledi.

        Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 59.3 arttı.

        ELEKTRİKLİ VE HIBRIT ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

        Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen otomobil satışları analiz edildiğinde ortaya çarpıcı sonuçlar çıkıyor.

        Öyle ki, pazardaki 1 yıllık değişimler, sadece elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının arttığını gösteriyor.

        Otomobil pazarına motor tipine göre bakıldığında,

        • Benzinli otomobil satışları 65 bin 517 adetle yüzde 49,6 pay,

        • Hibrit otomobil satışları 37 bin 864 adetle yüzde 28,7 pay,

        • Elektrikli otomobil satışları 16 bin 698 adetle yüzde 12,7 pay ve

        • Dizel otomobil satışları 11 bin 430 adetle yüzde 8,7 pay,

        • Otogazlı otomobil satışlarının ise 456 adetle yüzde 0,3 pay aldığı görülüyor.

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        Öte yandan, elektrikli otomobil pazarında yerli otomobil Togg ile ABD'li Tesla'nın da rekabeti dikkat çeken bir başka nokta oldu.

        Togg'un T10 F modeli Ocak-Şubat döneminde 3 bin 608 adet satarken, Tesla Model Y ise 3 bin 310 adet satış rakamına ulaştı.

        LÜKS ARAÇLARDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

        Öte yandan, alt segmentlerdeki modellerin satışları düşerken, üst segmentlerde yer alan lüks araç satışlarında ise artışlar dikkat çekiyor.

        Buna göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 32,8 azalarak yüzde 58 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 31,9 azalarak yüzde 0,4 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 22 artarak yüzde 0,3 pay aldı.

        Ayrıca, elektrikli otomobil pazarına bakıldığında ise, ÖTV oranları düşük dilime giren 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışlarının yüzde 41,1 artarak yüzde 9 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışlarının ise 259,1 artarak yüzde 3,6 pay aldığı anlaşılıyor.

        İşte tüm bu sonuçlar, A, B ve C segmentlerinde yer alan otomobil satışları ilk 2 ayda düşmesine neden olurken, D, E ve F segmentte yer alan lüks araç satışlarının ise artmasına yol açtı.

        ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLARA YENİ ŞARTLAR GETİRİLMİŞTİ

        Otomotiv pazarında geçmiş yılların aksine bu yılın başında gerçekleşen düşüşün bir diğer nedeninin de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınabilen araçlara getirilen yeni kurallar olduğu belirtiliyor.

        Sektör yetkilileri, engelli raporu ile ÖTV'si alınabilen otomobillerin, genelde yılın ilk çeyreğinde satıldığını ve bunun da pazarın ilk çeyrekte hareketlenmesi ile sonuçlandığını hatırlatıyor.

        Fakat, 2024 sonunda engellilerin ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği otomobillerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
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        Bu düzenlemeye göre, engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Yani, yerli üretim olmayan otomobillerin ÖTV istinası ile alımının önüne set çekildi.

        Ayrıca, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        İşte bu düzenlemenin ODMD rakamlarında etkisi gösterdiği ve özellikle de engelli ÖTV istinası alınan B ve C segment otomobillerin satışlarında yaşanan düşüşün getirilen yeni düzenleme kapsamında gerçekleştiği belirtiliyor.

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