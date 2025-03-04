Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşananlar gündemde kalmaya devam ediyor. Derbinin ardından PFDK kararları ve cezalar açıklanmıştı.

🤔 Kadir Sağlam derbi raporunda neler yazdı?



🎙️ @mtahirkum: Jose Mourinho'nun Sloven hakem ekibini tebrik etmek için geldiğini ve içeriye girmesine izin verildiğini sonrasında Vincic'e dönerek "Siz çok iyi hakem olmanın yanı sıra çok yüreklisiniz ve cesursunuz." dediğini yazmış.… pic.twitter.com/qdsWoJua7c — HT Spor (@HTSpor) March 4, 2025

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Son olarak Galatasaray'dan Jose Mourinho için yeni bir hamle geldi.

Galatasaray, Mourinho'nun Slavko Vincic'e ve Kadir Sağlam'a yönelik ifadeleri nedeniyle TFF'ye başvurdu. Sarı-Kırmızılılar müsabakaya ilişkin temsilci, gözlemci ve hakem raporlarını talep etti. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Portekizli teknik adam, hakem odasına giderek, maçı yöneten Sloven hakem Vincic'i tebrik etmiş, aynı odadaki 4. hakem Kadir Sağlam'a da "Sizler yönetseydiniz felaket olurdu" demişti. REKLAM Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun, derbi sonrası Sloven hakem Slavko Vincic'i tebrik ederken "Sendeki t.... bunlarda yok!" sözlerini 4. hakem Kadir Sağlam'ın raporuna yazdığı iddia edildi.

Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve Galatasaray yedek kulübesi ile ilgili de "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri için toplam 4 maç ceza alan Mourinho'nun, Tahkim Kurulu indirimi ile cezası 2 maça düşmüştü. Buna itiraz eden Galatasaray, Mourinho'nun hakem odasında küfürlü ifadeler kullandığını belirtip Vincic'e "Sendeki t.... bunlarda yok!" sözlerini kağıda döktü.