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        Haberler Gündem Güncel Son dakika kan donduran saldırı! Niğde haberleri: Beyin Cerrahı Doktor Burak Yürük, başından bıçaklandı! Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı! | Son dakika haberleri

        Doktor, başından bıçaklandı! Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!

        Sağlık çalışanlarına yönelik korkunç bir saldırı daha meydana geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olayda Beyin Cerrahı Dr. Burak Yürük, ameliyat ettiği hastası tarafından bıçaklandı. Yürük tedavi altına alınırken saldırgan yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:48
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        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
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        Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahı yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, gazetecilere, Uzm. Dr. Burak Yürük'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi.

        Yürük'ün durumunun iyi olduğunu belirten Çelik, "Şüpheli, serviste görevli arkadaşlar tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldı ve kısa sürede de emniyet ekiplerimiz olay yerine geldi. Şüpheli şu an gözaltında. Sağlık sektöründeki bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, vatandaşların hizmet alması konusunda ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Türk adaleti şüpheli hakkında gerekeni yapacak ve ceza verecektir." ifadelerini kullandı.

        BAŞINDAN BIÇAKLANDI

        DHA'nın haberine göre tartışma sırasında T.S., Yürük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        DHA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda hastanede görevli hekimimiz uğradığı saldırı sonucu yaralanmıştır. Olayın hemen ardından olay yerine intikal eden kolluk kuvvetleri tarafından zanlı gözaltına alınmıştır. Hekimimizin sağlık durumu iyi olup tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

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        #son dakika
        #Niğde
        #Burak Yürük
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