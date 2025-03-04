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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin’den de ABD’ye misilleme - İş-Yaşam Haberleri

        Çin, Trump'ın tarife artışına yeni gümrük vergileri ve yaptırımlarla karşılık verdi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergilerine ülkelerden misilleme gelmeye devam ediyor. Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere gümrük tarifesi oranını yüzde 20'ye çıkarma kararına karşı, bu ülkeden ithal belirli tarım ve gıda ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi ve ABD'li şirketlere yaptırımlar açıklandı. Buna göre, Çin ABD'den kanatlı hayvan ile arpa, mısır ve pamuk gibi tarım ürünlerine ve soya fasulyesi, domuz eti, dana eti, meyve, sebze ve süt ürünleri ithalatına ek gümrük vergisi getirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:22 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:22
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        Çin'den de ABD'ye misilleme
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        Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den kanatlı hayvan ile arpa, mısır ve pamuk gibi tarım ürünlerinin ithalatına yüzde 15, soya fasulyesi, domuz eti, dana eti, meyve, sebze ve süt ürünleri ithalatına ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.

        ABD'nin tek taraflı tarife kararının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çin, DTÖ kurallarına uygun olarak meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacak, çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik düzeni savunmayı sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, yeni gümrük tarifelerinin 10 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

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        AMERİKAN ŞİRKETLERİNE YAPTIRIM

        Bakanlık, ayrıca aralarında savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin de olduğu ABD'li 15 firmayı "ihracat kontrol listesine" eklediğini bildirdi. Çinli şirketlerin söz konusu firmalara askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin ihraç etmesi özel izne tabi olacak.

        Öte yandan 10 ABD firması da Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a silah satışı ve askeri işbirliği rolü olduğu gerekçesiyle "güvenilmez varlık listesine" alındı. Söz konusu firmaların Çin'de yatırım yapması ve Çinli şirketlerle her türlü alışverişi yasaklandı.

        Öte yandan şubatta varlık listesine alınan ABD'li biyoteknoloji firması Illumina'nın geliştirdiği genetik dizileme araçlarının Çin'e ihracatının yasaklandığı kaydedildi.

        TRUMP, ÇİN'E YÜZDE 10 EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRMİŞTİ

        ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

        Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.

        Trump, bugün önceki kararnamede yaptığı değişiklikle, Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmişti.

        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
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        KANADA'DAN DA ABD'YE MİSİLLEME GELDİ

        Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük verilerinin bugünden itibaren başlayacağını duyurmasının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Amerikan gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesi halinde Kanada da bugünden itibaren geçerli olmak üzere buna yüzde 25 gümrük vergisiyle karşılık verecek" dedi.

        Kanada'dan ABD'ye misilleme
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