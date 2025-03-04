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        Haberler Bilgi Yaşam Oruç tutarken kilo almak istemeyenler için beslenme rehberi! Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?

        Oruç tutarken kilo almak istemeyenler için beslenme rehberi! Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?

        Ramazan ayı, hem manevi hem de fiziksel olarak bireylerin kendilerini yenileme fırsatı buldukları bir dönemdir. Ancak uzun süreli açlık ve susuzluk, metabolizmayı etkileyebilir ve yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle kilo alımına yol açabilir. Peki, oruç tutarken kilo almamak ve sağlıklı beslenmeyi sürdürmek için nelere dikkat etmeliyiz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:30
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        Ramazan'da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
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        Ramazan ayı, hem manevi hem de fiziksel olarak bireylerin kendilerini yenileme fırsatı buldukları bir dönemdir. Ancak uzun süreli açlık ve susuzluk, metabolizmayı etkileyebilir ve yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle kilo alımına yol açabilir. Peki, oruç tutarken kilo almamak ve sağlıklı beslenmeyi sürdürmek mümkün mü? İşte Ramazan’da kilo kontrolünü sağlamak için dikkat edilmesi gerekenler:

        SAHURDA KİLO KONTROLÜ İÇİN NASIL BESLENMELİYİZ?

        Ramazan’da kilo kontrolü için sahur öğünü kritik bir rol oynar. Sahurda uzun süre tok kalmaya yardımcı olan protein ve lif ağırlıklı besinler tercih edilmelidir.

        Yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynakları tüketilmelidir.

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        Yulaf, tam tahıllı ekmek, ceviz ve badem gibi lif açısından zengin besinlere yer verilmelidir.

        Aşırı tuzlu ve şekerli gıdalardan kaçınılmalı, başta su olmak üzere sıvı alımına dikkat edilmelidir.

        İFTARDA KİLO ALMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Uzun saatler aç kalan vücut, iftar öğününde aniden yoğun besin almaya başlarsa, kilo kontrolü zorlaşabilir. Bu nedenle iftarı ikiye bölerek yemek daha doğru olacaktır.

        Orucu su ve hurma ile açarak başlamak sindirimi kolaylaştırır.

        Hafif bir çorba ve salata ile başlamak mideyi hazırlayarak aşırı yemek yemenin önünü keser.

        Ana öğün olarak az yağlı proteinler, sebzeler ve tam tahıllar tercih edilmelidir.

        Kızartma ve ağır yemeklerden kaçınmak, tatlı ihtiyacını meyve veya yoğurt bazlı hafif tatlılarla gidermek daha sağlıklı olacaktır.

        SU TÜKETİMİ VE KİLO KONTROLÜ

        Ramazan’da yeterli su tüketimi, hem kilo kontrolü hem de genel sağlık için büyük önem taşır.

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        Sahur ve iftar arasında günde en az 2-2,5 litre su içilmelidir.

        Gazlı içeceklerden ve aşırı kafeinden kaçınılmalı, bunun yerine bitki çayları veya maden suyu tercih edilmelidir.

        Su tüketimi, açlık hissini azaltarak fazla yemek yemenin önünü geçmeye yardımcı olur.

        FİZİKSEL AKTİVİTE VE KİLO KONTROLÜ

        Ramazan boyunca hareketi azaltmak kilo alımına neden olabilir. Bu nedenle hafif tempolu yürüyüşler veya ev içinde yapılabilecek egzersizlerle vücudu hareketsiz bırakmamak gerekir.

        Yemeklerden sonra hafif yürüyüşler sindirime yardımcı olur ve kilo kontrolüne destek sağlar.

        Ağır sporlardan kaçınılmalı, hafif yoga ve esneme hareketleri tercih edilmelidir.

        KİLO KONTROLÜ İÇİN ALTIN KURALLAR

        Sahurda ve iftarda dengeli ve besin değeri yüksek gıdalar tercih edin.

        Porsiyon kontrolüne dikkat edin, çok hızlı ve fazla yemek yemeyin.

        Su tüketiminizi artırın ve gazlı, şekerli içeceklerden uzak durun.

        Tatlı ihtiyacınızı meyve veya yoğurt bazlı tatlılarla giderin.

        Hareket etmeyi ihmal etmeyin, günlük yürüyüşler yapmaya çalışın.

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