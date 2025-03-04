Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren 'zincirleme' kamerada!
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, TIR, yolcu otobüsü, tanker ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken kaza anı kameraya yansıdı
Manisa'da kaza, saat 07.00 sıralarında, Turgutlu ilçesi Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Mustafa Bağcı'nın (59) kullandığı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne çarptı.
OTOBÜS TANKERE, TANKER OTOMOBİLE ÇARPTI
DHA'daki habere göre savrulan otobüs, önündeki tankere, bu araç da otomobile çarptı. Kazada TIR şoförü Mustafa Bağcı, otobüs şoförü Ali Karasu, yedek şoför Hazım Mutlu ve yolcular Abdullah Daldal, Zeliha Delioğlan, Hatice Avcı, Kaan Buğra Taş ve Ayşegül Avcı yaralandı.
TIR ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Bağcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazaya karışan yolcu otobüsünün Gaziantep-İzmir seferini yaptığı belirtildi.
KAZA ANI KAMERADA
Manisa'nın Turgutlu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasının bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde TIR'ın kavşakta bekleyen araçlara arkadan çarptığı anlar yer alıyor.