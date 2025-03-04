Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin 23 Şubat'ta soruşturma başlattı.

Bu kapsamda Borsa İstanbul'da manipülatif eylemlerde bulunduğu iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.

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Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluştuğu, oluşan olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile Borsa İstanbul piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde

değerlendirildiği, 04/03/2025 tarihi itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul il Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Sermaye Piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında operasyon başlatılmış olup, bu kapsamda farklı illerde de olmak üzere toplamda 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kamuoyuna duyurulur."

ÖNCE SPK'DAN İNCELEME AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Borsa İstanbul'da 21 Şubat'ta BIST 100 endeksinin yüzde 2.09 düşüşle 9.602 puana gerilemesinin ardından SPK'dan açıklama gelmişti.

Kuruldan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtilmişti.

SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar' hakkında resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada;

Ülkemizin finansal sistemin yapıtaşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet eden Bist(Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine ; olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan ,

maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK'nın 160. Maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulumuzca yapılacak inceleme / raporlama işlemleri ile soruşturma devam etmektedir .