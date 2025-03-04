TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomiden siyasete gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, özetle şunları söyledi:

"Bugün şehit ailesi annelerimiz var, CHP'ye katkı sağlayan isimler var. CHP ailesi büyümeye devam ediyor. Baba ocağının kapıları açık dedik, gelmek isteyen herkes için CHP'nin kapıları açık dedik. Büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Ankaralı iş insanı Adnan Beker'e hoş geldiniz diyorum. Ankara 2. Bölgemize daha da güç katacağına inanıyorum.

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"GÜZEL GÜNLER GÖRMEDİK Mİ?"

Edip Akbayram yalnız şarkılarıyla iz bırakmadı; yaşantısıyla da bize örnek oldu. Kendi tabiriyle ezilenlerin melodik sesiydi. Herkesin 'Hoca Efendi' diye peşinden koştuğu zamanlarda FETÖ örgütünün verdiği ödülü reddeden sanatçılarımız, aydınlarımızdı. 'Türküler Yanmaz' albümünü Madımak faciasına adamıştı. 'İnanın çocuklar güzel günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz' dedi; Edip ağabey haklı çıktı ve Ankara'da da İstanbul'da da güzel günler görmedik mi?

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"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAYATA GEÇECEK"

Kim haksızlığa uğruyorsa onun yanında, kadınların mücadelesinin yanında olacağız. Türkiye'de 100 kadından 38'i şu an işsiz. Bu kadınların emeğinin sömürüldüğünün en önemli kanıtı. Türkiye'de 2024 yılında 445 kadın cinayeti yaşandı. 2025'in ilk 2 ayında can kaybı 64'ü buldu. Türkiye'deki tüm kadınlara bir sözümüzü hatırlatalım; 100 yıl önce olduğu gibi bugün de kadınlar için Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İktidar olduğumuzda hemen İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız.

"BUNUN HESABI VERİLMEDEN BU ATEŞ SÖNMEZ"

Ülkedeki olumsuz gündemi yaratan biz değiliz. Pazar günü Bolu Kartalkaya'da yanan utanç otelinin önündeydik. Duamızı yaptık, mevlitler okundu. Ailesinden 8 kişiyi kaybeden dedenin acısını dinledik. Yakınlarını kaybeden teyzemizi dinledik. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz, affetmeyeceğiz ve teker teker hesabını soracağız. Turizm Bakanı koltuğunda otursun. 10 gün içinde her şey ortaya çıkacak diyen İçişleri Bakanı koltuğunda otursun. Erdoğan'a şunu söylüyorum. Bu işin yandaşı olmaz, bunun hesabı verilmeden bu ateş sönmez.

"BİZ DE YANANLARDAN TARAFIZ"

Yüreğimiz 32 yıldır Madımak'ta yanıyor. 35 canımızı yakan sanıklardan birinin AYM'ye başvurusu sonuç verdi. Can Atalay için Osman Kavala için uygulanmayan maddeler, 29 caniden 23'ünü AYM'nin kararını zaman aşımından uyguladılar. Erdoğan kendisine mikrofon tutulduğunda 'Hayırlı olsun' demişti. Sayın Erdoğan, Kartalkaya'da da Madımak'ta da yakanlardan yana, biz de yananlardan tarafız.

"TÜRKİYE'DE GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 80'DİR" Ramazan ayına Türkiye boynu bükük girmiştir. ENAG'ın hesapladığı enflasyon yüzde 80. TÜİK bunun yarısını açıklıyor. Kıymanın kilosunu soruyorum, kıymayı bırak kuyruk yağının kilosu 420 oldu diyor kasam. Market rafındaki 39 üründen 36'sına zam gelmiş. Ama TÜİK enflasyon yüzde 40 diyor. Eğitimi en büyük rant mekanizmasına çevirdiler. Geçen ay eğitim masrafları yüzde 10 artmış durumda. Enflasyon düşüyor diyorlar. Enflasyon düşmesi, fiyat düşmesi değildir. Türkiye'de gerçek enflasyon yüzde 80'dir. Salonlardan çıksın bir pazarlarda dolaşsın da görsün. Yüzde 80'in altında çıkıyorsa Erdoğan'dan özür dileyeceğim. Ramazan pidesinin kilosu 2 TL'yken şu an 80 TL pidenin kilosu. GÜLLAÇ HESABI Bir teyzem dedi ki güllaç hesabı yap. Teyzeme söylüyorum, Erdoğan'ın 2018'den beri 1 tepsi güllacın evdeki maliyeti 25 liraymış, bugünkü maliyeti yüzde 1320 artışla 355 TL'ye çıktı. Bu hesabı Etimesgut'taki teyzem için yapıyorum. Bu, Erdoğan'ın güllaca, ekonomiye, millete maliyetidir. "ECEVİT VE İNÖNÜ'YE HESAP SORMUŞTU" 1974'te Ecevit, dünyaya kafa tuttu ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı. Ülkeye ambargo kondu, tüp kuyruklarının hesabını Erdoğan, Ecevit'ten sordu. 2. Dünya Savaşı'na ülkeyi sokmayan ekmek karnesi dağıtan İsmet Paşa'dan da ekmek kuyruğunun hesabını sormuştun. Erzurum'da, Yozgat'ta, Van'da, Sakarya'da vatandaşlar ucuz et kuyruğuna giriyor Erdoğan. Bu vatandaş, elbet bir gün seçimde sandık kuyruğuna girecek ve hesabını soracaklar. 'Zenginleştik sevinin' diyor. Buna ancak senin 5'li çeten ve 40 haramilerin sevinir. Buna sevinecek sokakta bir tek kişi bulamazsın. "SİBER GÜVENLİK KANUN TEKLİFİ" Halk TV davası görülüyor. Çok değerli gazeteci Suat Toktaş'ın özgürlüğüne kavuşmasını umuyoruz. Kendileri her seferinde, Ekrem Başkan'ın karşısına çıkartılan bilirkişi ile ilgili haber yaptığı için hapis cezası isteniyor. Diğer taraftan baro için açılan dava var, aynı zamanda onlarlayız. Siber Güvenlik Kanun Teklifi getiriyorlar. Savcı kararı olmadan kopyalama ve el koyma işlemini, Erdoğan tarafından atanacak birisi tarafından yapılabileceği belirtiliyor. Bu ev basma, arama yetkisidir. Bunu sonuna kadar eleştiriyoruz. Kanun çıkarsa da AYM'ye götürüp denetim altına alacağız.

Kim bu iktidarı rahatsız ediyorsa karşısına yargı sopasıyla dikiliyorlar. Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanlarımızın yanına Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'i de gönderdiler. Kendisi sorumluluğu olmadığı konulardan cezaevine gönderildi. Sabahın 04.00'ünde evine baskın yaptılar. 4. Yargı Paketi'nden övüne övüne 'Şafak baskını artık yok. Türkiye'de arama gündüz gözüyle olacak' dediler. Ardından gece vaktinin tanımını yaptılar. İstanbul'da gün doğuşu 07.30 ama eve baskın yapılma saati 04.00. Dört gün boyunca 60 yaşındaki belediye başkanını nezarette tutan iktidara soruyorum. Böyle yaparak iktidarda kalabileceğini düşünüyorsan, avucunu yalarsın kardeşim. Adalet Bakanı uzatılan her teyipe aynı cevabı veriyor. AK Parti'den 37 belediyeyi aldık. İçişleri Bakanı Soylu bu dosyalara el koydu. Üzerine oturdu, adaletin üzerine oturdu, şimdi de kendisi ortada yok. Melih Gökçek'e ilişkin 97 büyük yolsuzluk dosyası var. Bunların kapağını açan üzerine konuşan var mı? Bundan sonra bunları konuşacağız. O makamda oturanlara soruyorum. Gelecek hafta gelecek bir Denizli, bir Balıkesir dosyası var, utançtan yüzüne bakamazsın bu nasıl iş diye. Bir Manisa var; aman aman aman. Bursa dosyası var. AK Parti özel buluşması, kokteyl gideri, temayül yoklama parası, seçim çalışması, kadın kollarına yemek, Alinur Aktaş yemek, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı, sadece Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendisinin imzasıyla millete ödettikleri.