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        Haberler Dünya Avrupa İtalya'da tekne battı! 8 kişi kayıp

        İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı, en az 8 kişi kayboldu

        İtalya'nın Akdeniz'deki Lampedusa Adası açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu en az 8 kişinin kaybolduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 01:34 Güncelleme: 21.11.2023 - 01:36
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        İtalya'da tekne battı! 8 kişi kayıp
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        Kuzey Afrika'ya en yakın İtalyan toprağı konumundaki Lampedusa Adası, düzensiz göç akınlarını karşılamaya ve zaman zaman ada çevresinde göçmen teknelerinin alabora olması olaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

        İtalyan ANSA ajansının haberinde, Tunus'un Sfakes kentinden hareket eden bir göçmen teknesinin dün 14.00 sularında Lampedusa açıklarında battığı ve içindeki göçmenlerden bir kısmının yüzerek kayalıklara ulaştığı belirtildi

        Olaya müdahale eden İtalyan güvenlik güçlerinin 43 kişiyi, bölgedeki balıkçı teknelerinin de 2 göçmeni kurtardığı ifade edildi. 43 kişi arasında yer alan 2 yaşındaki bir çocuğun, kurtarıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

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        Haberde teknenin 53 kişiyle hareket etmiş olabileceği ve aralarında çocukların da bulunduğu en az 8 kişinin kaybolduğu bildirildi.

        Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye 1 Ocak-20 Kasım tarihlerinde toplam 149 bin 751 düzensiz göçmen denizleri aşarak geldi. Düzensiz göçmenlerin, genellikle İtalya'da ilk ayak bastığı yer Lampedusa Adası oluyor.

        GÖÇ SORUNU

        Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

        Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupa Birliği üyesi devletlerin resmi görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) ve gönüllüler kurtarıyor. Bu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

        Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

        Bu arada, her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, teknelerinin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınmasından dolayı Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

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