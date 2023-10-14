İtalya'da gündem Vincenzo Montella! "İmparator olmak istiyor"

Sadece ilk üç sıranın Şampiyonlar Ligi'ne layık olduğu yıllarda Fiorentina'yı üç kez dördüncü yapmıştı ve ardından hikâyesi hızla çöktü. Milano'da olduğu dönemde yaptığı yürek parçalayıcı açıklama, bugüne çok uzak. 'Bir süredir cenazemi canlı izliyorum' dedi ve işten çıkarılmayı ima etti.