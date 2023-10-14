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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İtalya'da gündem Vincenzo Montella! "İmparator olmak istiyor" - Futbol Haberleri

        İtalya'da gündem Vincenzo Montella! "İmparator olmak istiyor"

        A Milli Takımımız, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile çıktığı ilk maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederken, İtalyan teknik adam ülkesinde gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:05
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        • 1

          A Milli Futbol Takımımız'da Stefan Kuntz'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başındaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

        • 2

          Ay-yıldızlılar, son dünya üçüncüsü Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederken, Montella da İtalyan basınında manşetleri süsledi.

        • 3

          İtalyan hoca hakkında bir makale yayımlayan Repubblica gazetesi, tecrübeli teknik adamla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

        • 4

          Montella'nın Türkiye'ye aşık olduğu vurgulanan haberde şu ifadelere yer verildi:

        • 5

          "Montella, Türkiye'de yeni hayat... Taraftarlara milli gururu yansıtan bir Türkiye sözü verdi. Montella yeni yerine aşık olduğu için onlar gibi konuşuyor. Türkiye ona kendini toparlayabileceği bir yer teklif etti.

        • 6

          Sadece ilk üç sıranın Şampiyonlar Ligi'ne layık olduğu yıllarda Fiorentina'yı üç kez dördüncü yapmıştı ve ardından hikâyesi hızla çöktü. Milano'da olduğu dönemde yaptığı yürek parçalayıcı açıklama, bugüne çok uzak. 'Bir süredir cenazemi canlı izliyorum' dedi ve işten çıkarılmayı ima etti.

        • 7

          'Burada her şey farklı, günde beş vakit namaz kılıyoruz ve bu hoşuma gidiyor, bu inanmak demektir.' 49 yaşındaki Teknik Direktör Montella, Türk futbolunun yeni imparatoru olmak istiyor. Taraftarlara duyurduğu, yepyeni Türkiye'sinde, Zeki Çelik, Juventus'un genç oyuncusu Kenan Yıldız ve Çalhanoğlu var.

        • 8

          Real Madrid'in iyileşme dönemindeki oyuncusu Arda Güler... Ancak İtalyan çalıştırıcının Adana'da yetiştirdiği, şu anda Leicester City'de hızlı kanat oyuncusu olan Yunus Akgün var ki onu çok seviyor. Bu arada Vincenzo Montella'nın tecrübeli santrfor Cenk Tosun'a onu taklit etmesi için ilham vermesi gerekecek.

        • 9

          Orta sahada ise Benfica'nın Enzo Fernandez'in yerini devralması için 30 milyon ödediği Orkun Kökçü var; savunmada Merih Demiral, 25 yaşında Suudi futbolunun pençesine düşmesine rağmen İtalya Serie A'da olduğu gibi uluslararası alanda da oldukça fazla deneyime sahip."

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