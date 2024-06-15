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        Haberler Dünya İtalya'da G7 Liderler Zirvesi protesto edildi | Dış Haberler

        İtalya'da G7 Liderler Zirvesi protesto edildi

        ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri, AB liderlerinin de katılımıyla 50. G7 Liderler Zirvesi için İtalya'daki tatil beldesi Borgo Egnazia'da bir araya geldi. Bugün sona eren zirve, öğrenciler ve siviller tarafından protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 23:11 Güncelleme: 15.06.2024 - 23:11
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          İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan ve bugün sona eren G7 Liderler Zirvesi, öğrenciler ve siviller tarafından protesto edildi.

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          "G7'ye Hayır" platformu tarafından, zirvenin yapıldığı tatil beldesi Borgo Egnazia yakınlarındaki Fasano beldesinde düzenlenen yürüyüş ve mitingde, G7 Zirvesi’ne tepki gösterildi.

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          Yüzlerce gösterici yürüyüş sırasında, "Savaşa hayır, G7’ye hayır", "Fosil yakıt kullanımına hayır", "Gazze’de soykırım dursun", "Puglia Bölgesi, savaş tartışılacak yer değil" yazılı dövizler taşıdı.

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          Çok sayıda Filistin bayrağı açılan G7 karşıtı yürüyüşte göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken, Filistin'e destek verdi.

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          Bu arada, G7 Liderler Zirvesi'nin başladığı 13 Haziran'dan bu yana Puglia Bölgesi'nde G7 karşıtı irili ufaklı başka gösteriler de yapıldı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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