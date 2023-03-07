Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Avrupa İtalya'da bıçaklı soygun girişimi: 6 yaralı

İtalya'da soygun girişiminde 6 kişi bıçakla yaralandı

İtalya'nın Milano kentinde soygun girişiminde bulunan bıçaklı saldırgan 6 kişiyi yaraladı. Şüphelinin yabancı olduğu ve güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi

Giriş: 07.03.2023 - 02:43 | Güncelleme: ABONE OL
İtalya'da bıçaklı soygun girişimi: 6 yaralı
İtalya'da bıçaklı soygun girişimi: 6 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde soygun girişiminde bulunan bir şüpheli, 6 kişiyi bıçakla yaraladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano'nun merkez tren garı civarında akşam saatlerinde bir dizi soygun girişiminde bulunan bıçaklı bir saldırgan arka arkaya 6 kişiyi yaraladı.

Yaralılardan 68 yaşındaki bir erkeğin durumunun ağır olduğu kaydedildi. AA'nın haberine göre; bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren söz konusu şüphelinin, yabancı olduğu ve güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Matteo Salvini, "Bazı vatandaşların kahramanca müdahalesi daha dramatik bir tablo çıkmasını önledi." ifadeleriyle saldırıyı değerlendirdi.

Milano'da merkez tren garı ve çevresinin son dönemde sık sık şiddet olaylarına sahne olduğu basına yansıyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece trafiğe kapatılacak
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece trafiğe kapatılacak
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı genel başkanlarına teşekkür
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı genel başkanlarına teşekkür
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.