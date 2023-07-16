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        İtalya'da aşırı sıcaklar sebebiyle 16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"

        İtalya, Avrupa ülkelerinde hissedilen sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri. 16 kentte aşırı sıcak sebebiyle kırmızı alarm verildi, Guardian'a konuşan bir kişi, "Ben böyle bir şey yaşamadım, bu normal değil" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 12:50
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        • 1

          İtalyaSağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kentte üçüncü seviye uyarı yayınladı.

        • 2

          Başkent Roma başta olmak üzere ülkenin merkezi ve güneyindeki kentler için "Sıcak hava dalgası. Art arda 3 veya daha fazla gün boyunca devam eden yüksek riskli koşullar" uyarısı verildi.

        • 3

          Ülkede hafta sonu 38 dereceye ulaşan sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren güney bölgelerinde 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

        • 4

          Sicilya ve Sardinya adalarında ise termometreler 48'e ulaşabilir.

        • 5

          İtalyanlar yaz mevsiminin sıcak geçmesine alışkın, ancak bu sene aşırı yağışlarla birlikte yaşanan sel ve fırtınaların ardından sıcak hava dalgasıyla karşılaştılar.

        • 6

          Roma'nın Esquilino semtindeki Piazza Vittorio Emanuele II'de bir gazete bayii işleten Massimo Borgia, içerisi çok sıcak olduğu için büfenin dışında gazete satmak zorunda kaldı.

        • 7

          The Guardian'a konuşan Borgia, "Ben böyle bir şey yaşamadım, sıcaklığı hiç bu kadar kötü yaşamamıştım, bu normal değil. Haziran ayında şiddetli yağmur yağdı ve sonra birdenbire 40 derece oldu. Şimdi gelecek hafta daha da kötü olacağını söylüyorlar." dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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