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        Haberler Dünya İtalya Başbakanı Meloni kendini ceketin altına sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"

        İtalya Başbakanı Meloni kendini ceketin altına sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"

        İtalyan parlamentosunda yaşanan gergin anların ardından muhalefetten bir milletvekili, Başbakan Meloni'ye "Bana o rahatsız edici gözlerle bakmayın"dedi. Meloni bu söylemin ardından kendini ceketinin altına gizledi. Meloni olayın ardından yaptığı açıklamada, "Meslektaşımdan ve benden korkmuş olabilecek herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:35
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        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
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        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Brüksel'deki AB Zirvesi öncesinde parlamentoda gergin anlar yaşadı. İtalyan parlamentosunda Başbakan Meloni ile muhalefet milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

        Meloni konuşması sırasında muhalefete "Erkek çocuklar" ifadesini kullandı, bu sözlere muhalefetten tepki geldi. Muhalif lider Angelo Bonelli Meloni'ye "Bana o rahatsız edici gözlerle bakmayın" dedi.

        Meloni ise bu söylemin ardından kendini ceketin altına sakladı. Meloni'nin kendini gizlediği hali dünya çapında gündem olurken, Wall Street Journal da konuyu manşete taşıdı.

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        "BENDEN KORKMUŞ OLABİLECEK HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

        Tartışmaların ardından sosyal medyadan açıklama yapan Meloni, "Yeşil lider Bonelli'nin sözlerine, meslektaşımda endişe yaratmamak için ironik bir şekilde yüzümü kapatarak cevap verdiğim için muhalefetin çeşitli üyelerinin yaşadığı şaşkınlığı anlıyorum. Meslektaşımdan ve benden korkmuş olabilecek herkesten özür diliyorum." dedi.

        İtalyan parlamentosundaki gergin olay, Gazze'deki duruma ilişkin bir tartışma sırasında meydana geldi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Giorgia Meloni
        #italya
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