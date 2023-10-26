İtalya Başbakanı Meloni: Gerilimi düşürmek için ortak çalışmalar yapıyoruz

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Meloni, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına liderlerin gündeminde yer alacak konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin, İsrail-Filistin çatışmasındaki tansiyonun nasıl düşürüleceğini ve Gazze'ye yönelik insani yardımları sorması üzerine Meloni, "Hayal edilemeyecek boyutlara ulaşabilecek bir çatışmayı önlemeye yönelik, gerilimi azaltmak için ortak çalışmalar yapıyoruz. Bunda bir niyet birliği var. AB'nin bunda önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum." dedi.

İtalya Başbakanı, "Hamas'a karşı Filistin yönetimine daha fazla ağırlık vermek gerektiğini" ifade etti.

Meloni, AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konulardan biri olan düzensiz göçe ilişkin de somut ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti. Bu konuları görüştükleri ülkeler olan Mısır ve Tunus'a üstten bir bakış açısıyla bakmamaları gerektiğini ve saygı göstermeleri gerektiğini kaydeden Meloni, bunun bazen Tunus'a karşı eksik kaldığını dile getirdi.

Başbakan Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptıkları üçlü zirvede de Sırbistan ile Kosova arasındaki çözüme odaklandıklarını söyledi.

Meloni, bu konuda çözüm için kararlı olduklarını ve liderler olarak, her iki ülkeden de anlaşmaların uygulanmasına yönelik adımlar atmasını istediklerini belirtti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.