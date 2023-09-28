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        Haberler Ekonomi Sigorta Yangın 'İşyeri sigortaları daha önemli hale geldi' - Sigorta Haberleri

        'İşyeri sigortaları daha önemli hale geldi'

        İşletmelerin sigorta ile öncelikli olarak maddi varlıklarını sigortalanabilir risklerle karşı koruduğunun altını çizen Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; "Risklerin gerçekleşmesi durumunda meydana gelen zararın şiddetine bağlı olarak işletmelerin eski durumuna geleceği süreçte günümüz ekonomik koşulları da göz önüne alındığında hem maddi olarak hem de müşteri ile sürdürülebilir ilişkilerinin zarar görmemesi için yıllarca emek vererek, edinilen varlıkları koruma altına almak çok önemli hale gelmiştir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:15
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        Türk Nippon Sigorta Kobi Paket ürünü ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için güvence sağlamayı amaçlıyor. Kobi Paket ürününün faaliyet grupları özelinde belirlenen ürün içerikleriyle ihtiyacı maksimum derecede karşılayacak, KOBİ’ler için yeni klozlarla zenginleştirilmiş paket bir ürün olduğunu söyleyen Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; şunları kaydetti: “İşletmeler sigorta ile öncelikli olarak maddi varlıklarını sigortalanabilir risklerle karşı korumaktadır. Risklerin gerçekleşmesi durumunda meydana gelen zararın şiddetine bağlı olarak işletmelerin eski durumuna geleceği süreçte günümüz ekonomik koşulları da göz önüne alındığında hem maddi olarak hem de müşteri ile sürdürülebilir ilişkilerinin zarar görmemesi için yıllarca emek vererek, edinilen varlıkları koruma altına almak çok önemli hale gelmiştir. Türk Nippon Sigorta olarak önceliğimiz müşteri ihtiyaçlarına odaklaşmış ürünler sunarak, geniş ve kapsamlı ürünlerimiz ile işletmeleri yangın, deprem, hırsızlık, yer kayması, sel ve su baskını, grev, terör, fırtına, kar kaybı gibi teminatların yanında 3.şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, makine kırılması, elektronik cihaz, gibi birçok riske karşı koruma sağlayarak müşterilerimize iş yerinde güven ve huzurla çalışmalarına olanak sağlamaya çalışmaktayız. Bunun yanında İş yeri Sigortası ürünümüz ile sunduğumuz Türk Nippon asistans hizmetleri ile tesisat, elektrik, cam, anahtar ve güvenlik işleri gibi iş yerleri için sıkıntı olabilecek konularda destek vererek müşterilerimizin kendini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.”

        DAHA İYİ OLMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

        KOBİ paket ürününde yapılması planlanan değişikliklerden de bahseden Pamukçu, "KOBİ Paket ürünümüzün yapısı ile alakalı bazı değişiklikler yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Ürünümüzü daha anlaşılabilir, yalın ve kapsamlı olmasını hedefleyerek acentelerimizin ürün yetki girişlerini ve faaliyet konularını artırarak, otorizasyon adetlerini azaltacak aksiyonlar almayı planlıyoruz. Müşteri tarafında ise ürün paketi teminat limiti ve ek teminat limitlerinin artırarak müşterilerimize maksimum fayda sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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        #haberler
        #sigorta
        #Türk Nippon
        #işyeri sigortası
        #KOBİ
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