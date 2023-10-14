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        Haberler Yaşam İsviçre'nin iade ettiği çoğunluğu Urartu dönemine ait eserler Ankara'ya getirildi

        İsviçre'nin iade ettiği çoğunluğu Urartu dönemine ait eserler Ankara'ya getirildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle İsviçre'den Türkiye'ye iade edilen 37 parçalık kültür varlığı, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:22
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        İsviçre'den Ankara'ya getirildiler!
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        İsviçre'den Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilen çoğunluğu Urartu dönemine ait 37 parçalık tarihi eser, Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

        Bakanlık yetkililerince teslim alınan eserler, polis eşliğinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere yola çıktı.

        Müzeye getirilen eserler, ekiplerce teslim alındı.

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        #Türkiyeye iade edilen 37 parça eser
        #İsviçre
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #haberler
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