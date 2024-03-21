İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

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İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1.5'e indirdi. Piyasa beklentisi faizin sabit tutulması yönündeydi.

Söz konusu indirim kararı İsviçre'de yıllık enflasyonun şubatta yüzde 1.2'ye gerilemesinin ardından geldi. Böylece yıllık enflasyon 9 ay üst üste SNB'nin yüzde 0-2'lik hedef enflasyon aralığında kaldı.

SNB'den kararla ilgili yapılan açıklamada "Para politikasının gevşetilmesi, son iki buçuk yıldır enflasyonla mücadelenin etkili olması sayesinde mümkün olmuştur. Birkaç aydan bu yana enflasyon yüzde 2'nin altına gerilemiştir ve dolayısıyla SNB'nin fiyat istikrarı ile eş tuttuğu aralıktadır. Yeni tahminlere göre enflasyon önümüzdeki birkaç yıl boyunca da bu aralıkta kalacak" ifadeleri yer aldı.

"EKONOMİK FAALİYETİ DESTEKLEMEKTEDİR" SNB'nin bu kararında, enflasyonist baskının azalmasının yanı sıra İsviçre Frangı'nın geçtiğimiz yıl reel olarak değer kazanmasını da göz önünde bulundurduğu belirtilen açıklamada "Politika faizindeki indirim ekonomik faaliyeti de desteklemektedir" denildi. Kararın ardından İsviçre Frangı dolar karşısında yüzde 1.1 değer kaybetti.