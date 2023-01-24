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Haberler Dünya İsveç Dışişleri Bakanı'ndan provokatif eyleme yönelik açıklama: Yasal olması desteklediğimiz anlamına gelmez, son derece saygısız bir davranış! - Dünya haberleri

İsveç Dışişleri Bakanı'ndan provokatif eyleme yönelik açıklama: Yasal olması desteklediğimiz anlamına gelmez

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılması provokasyonuyla ilgili İsveç yasalarına göre, ifade özgürlüğü bunun yapılmasını yasal kılar. Ancak bunun yapılması bu eylemin yanında durduğumuz, bunu desteklediğimiz veya onayladığımız anlamına gelmez." ifadelerin kullandı.

Giriş: 24.01.2023 - 07:23 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç Dışişleri Bakanı'ndan provokatif eyleme yönelik açıklama: Yasal olması desteklediğimiz anlamına gelmez, son derece saygısız bir davranış! - Dünya haberleri
İsveç'ten provokatif eyleme ilişkin açıklama
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HABERTURK.COM / AA

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç mevzuatının kutsal kitapların yakılması gibi provokasyonları yasal kıldığını savundu.

Billström, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonuyla ilgili "Bu basitçe bir ifade özgürlüğü müdür yoksa birinin öylece nefret suçu işlemesine izin mi verdiniz?" sorusuna, "İsveç hükümeti olarak hem İsveç'te ifade özgürlüğü olduğunu hem de bu eylemi yapan kişilerin yanında olmadığımızı çok açık belirttik. Bu, sorumluluğunu alacağımız bir şey. İsveç hükümeti, kutsal kitapların yakılmasını hiçbir şekilde desteklememektedir." yanıtını verdi.

"DESTEKLEDİĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ"

Muhabirin, "Eğer biri bir diğer dinin kutsal kitabını yakmış olsaydı bu yine ifade özgürlüğü mü olacaktı?" sorusu üzerine Billström, "İsveç yasalarına göre, ifade özgürlüğü bunun yapılmasını yasal kılar. Ancak bunun yapılması bu eylemin yanında durduğumuz, bunu desteklediğimiz veya onayladığımız anlamına gelmez." dedi.

İSVEÇ BAŞBAKANI: SAYGISIZ BİR DAVRANIŞ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından yaptığı açıklamada, "Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır" ifadelerini kullanmıştı.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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