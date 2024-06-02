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        Haberler Dünya İsveç'te Refah protestosu: "Soykırımı durdurun" | Dış Haberler

        İsveç'te Refah protestosu: "Soykırımı durdurun"

        İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan çok sayıda gösterici, İsrail'in Refah'ta düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:01 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:01
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        İsveç'te Refah protestosu
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        İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Refah'taki sivillere yönelik saldırılarını protesto etti.

        Filistinlilerle dayanışma amacıyla Odenplan'da toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

        Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

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        "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığına yürüdü.

        ABD ve İsveç'in İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

        Protestocular, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ü de İsrail'e verdiği destekten dolayı istifaya çağırdı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #isveç
        #Filistin
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