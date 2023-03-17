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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından politikalarını değiştiren ve NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan Finlandiya ve İsveç'in onay süreci devam ediyor.

NATO'ya kabul için tüm üye ülkelerin oyunu almak zorunda olan iki ülke, Türkiye'nin 'terörle mesafe' endişeleri nedeniyle müzakereler müzakereler yürütürken; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın üyeliğinin TBMM'ye getirileceğini açıkladı.

Finlandiya ile beraber NATO'ya girmek isteyen İsveç ise, Ankara'nın onayını henüz almış değil.

Türkiye'nin 'Finlandiya' kararının ardından açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom, "İsveç'in NATO'ya katılacağından eminim" açıklamasını yaptı.

Billstrom gazetecilere verdiği demeçte, "Mesele İsveç'in ne zaman üye olacağı değil. Güvenliğimiz açısından şu anki konumumuz, NATO üyeliği için başvurduğumuz dönemden daha iyi” dedi.

Fotoğraf: AA

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