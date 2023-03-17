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İsveç Dışişleri Bakanı: NATO üyesi olacağımızdan eminim

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Türkiye'nin İsveç'in başvurusunu değil de Finlandiya'nın başvurusunu onaylama sürecine devam etme kararına rağmen, İsveç'in NATO'ya katılacağından emin olduğunu söyledi.

Giriş: 17.03.2023 - 20:00 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç Dışişleri Bakanı: NATO üyesi olacağımızdan eminim
HABERTURK.COM

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından politikalarını değiştiren ve NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan Finlandiya ve İsveç'in onay süreci devam ediyor.

NATO'ya kabul için tüm üye ülkelerin oyunu almak zorunda olan iki ülke, Türkiye'nin 'terörle mesafe' endişeleri nedeniyle müzakereler müzakereler yürütürken; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın üyeliğinin TBMM'ye getirileceğini açıkladı.

Finlandiya ile beraber NATO'ya girmek isteyen İsveç ise, Ankara'nın onayını henüz almış değil.

Türkiye'nin 'Finlandiya' kararının ardından açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom, "İsveç'in NATO'ya katılacağından eminim" açıklamasını yaptı.

Billstrom gazetecilere verdiği demeçte, "Mesele İsveç'in ne zaman üye olacağı değil. Güvenliğimiz açısından şu anki konumumuz, NATO üyeliği için başvurduğumuz dönemden daha iyi” dedi.

Fotoğraf: AA

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