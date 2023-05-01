Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Otomobil

Isuzu D-Max görünüm tazeledi

Isuzu'nun pick-up sınıfındaki temsilcisi D-Max, makyaj operasyonu geçirdi. Yeni ön ızgara ve jant tasarımı ile bayilerde yerini alan araç 4 farklı donanım paketi ile satışa sunuluyor. 2022'de pick-up segmentindeki pazar payını yüzde 6.5'dan yüzde 10.7'ye yükselttiklerini kaydeden Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, "D-Max ile pazardaki payımızı 2023 yılında daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi

Giriş: 01.05.2023 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
Isuzu D-Max görünüm tazeledi
HABERTURK.COM

Anadolu Isuzu'nun pick-up modeli D-Max, görünüm tazeledi. Yeni ön ızgara ve jant tasarımına kavuşan araç, bayilerde yerini aldı.

Dört farklı donanım seviyesinde ve yedi farklı versiyonda satışa sunulan makyajlı D-Max', "V-Cross", "V-Joy", "V-Go" ve "V-Life" serileri ile alınabiliyor.

Tüm versiyonları 800 mm'lik sudan geçiş yüksekliğine sahip olan D-max ailesinde, Euro 6D emisyon standartlarına uyumlu motor görev yapıyor.

Pick-up modelin 4x4 versiyonlarında ise diferansiyel kilit sistemi yer alıyor. Adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri de aracın diğer donanım özelleri arasında.

9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima gibi özellikler de yine D-max'in kullanıcılarına sunduğu donanım paketlerinde yer alıyor.

Makyajlı D-Max hakkında konuşan Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, "2022 yılı içerisinde D-Max satışlarımızı bir önceki yıla göre artırırken bu segmentteki pazar payımızı da yüzde 6.5'dan yüzde 10.7 seviyesine yükselttik. D-Max ile pazardaki payımızı 2023 yılında daha da artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor
Yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor
POMEM polis alımı başvuruları başladı!
POMEM polis alımı başvuruları başladı!
Kuzey Kore, nükleer sahasını genişletiyor
Kuzey Kore, nükleer sahasını genişletiyor
Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.