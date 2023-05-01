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Anadolu Isuzu'nun pick-up modeli D-Max, görünüm tazeledi. Yeni ön ızgara ve jant tasarımına kavuşan araç, bayilerde yerini aldı.

Dört farklı donanım seviyesinde ve yedi farklı versiyonda satışa sunulan makyajlı D-Max', "V-Cross", "V-Joy", "V-Go" ve "V-Life" serileri ile alınabiliyor.

Tüm versiyonları 800 mm'lik sudan geçiş yüksekliğine sahip olan D-max ailesinde, Euro 6D emisyon standartlarına uyumlu motor görev yapıyor.

Pick-up modelin 4x4 versiyonlarında ise diferansiyel kilit sistemi yer alıyor. Adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri de aracın diğer donanım özelleri arasında.

9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima gibi özellikler de yine D-max'in kullanıcılarına sunduğu donanım paketlerinde yer alıyor.

Makyajlı D-Max hakkında konuşan Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, "2022 yılı içerisinde D-Max satışlarımızı bir önceki yıla göre artırırken bu segmentteki pazar payımızı da yüzde 6.5'dan yüzde 10.7 seviyesine yükselttik. D-Max ile pazardaki payımızı 2023 yılında daha da artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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