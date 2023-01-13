Lirik ve epik şiir özellikleri taşıyan ve henüz Kurtuluş Savaşı kazanılmadan önce yazılan İstiklal Marşı kaç heceden meydana gelmektedir? İstiklal Marşı kaç kelime kullanılarak yazılmıştır? İşte, İstiklal Marşı hakkındaki tüm detaylar…

İstiklal Marşı Kaç Kıta

Milli Mücadele’nin devam ettiği sırada Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve bir milletin bu savaşın kazanılacağına dair duyduğu güveni dile getiren İstiklal Savaşı; 9 dörtlük ve 1 beşlikten oluşmak üzere 10 kıta ve 41 beyitten meydana gelmektedir. Aruz ölçüsü kullanılarak yazılan İstiklal Marşı’nın her kıtasında şiirin temasına uygun vurgulamalar kullanılmıştır.

İstiklal Marşı Kaç Hece

Her ne kadar çeşitli yerlerde, İstiklal Marşı 571 hece ve 1453 harften meydana geliyor bilgisi bulunsa da bu doğru değildir. İstiklal Marşı’nın; bugün kullanmakta olduğumuz Latin alfabesine göre hesapladığımızda 606 hece 1455 harften; yazıldığı tarih olan 1921 senesinde kullanılan Arap alfabesine göre hesapladığımızda ise 1351 kelimeden meydana geldiği görülmektedir.