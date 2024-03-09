İstikbal SNX Türkiye'nin final yarışçıları belli oldu!
İstikbal SNX Türkiye'nin yarın yapılacak final yarışına çıkacak 16 yarışçı belli oldu. 9 ülkeden 19 yarışçının start aldığı sıralama turları iki grup halinde yapıldı
SNX Türkiye'nin yarın yapılacak final yarışına çıkacak 16 yarışçı belli oldu. 9 ülkeden 19 yarışçının start aldığı sıralama turları iki grup halinde yapıldı.
SNX TÜRKİYE finalinin yarın ki sıralaması şöyle:
4 Holm KRISTOFFER Norve
Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, SASAD destekleriyle yapılacak SNX Türkiye, Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılıyor.