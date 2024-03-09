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        Haberler Spor Motor Sporları İstikbal SNX Türkiye'nin final yarışçıları belli oldu! - Motor Sporları Haberleri

        İstikbal SNX Türkiye'nin final yarışçıları belli oldu!

        İstikbal SNX Türkiye'nin yarın yapılacak final yarışına çıkacak 16 yarışçı belli oldu. 9 ülkeden 19 yarışçının start aldığı sıralama turları iki grup halinde yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 20:19 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:39
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        SNX Türkiye'nin yarın yapılacak final yarışına çıkacak 16 yarışçı belli oldu. 9 ülkeden 19 yarışçının start aldığı sıralama turları iki grup halinde yapıldı.

        SNX TÜRKİYE finalinin yarın ki sıralaması şöyle:

        • 1 Jesse KIRCHMEYER ABD
        • 2 Martin JOHANSSON İsveç
        • 3 Magnus REITEN Norveç

        4 Holm KRISTOFFER Norve

        • 5 Berge HAKON Norveç
        • 6 Robert LUNDEN Norveç
        • 7 Federico AMADEI İtalya
        • 8 Ole-Herman SJØGREN Norveç
        • 9 Elias BACHER Avusturya
        • 10 Michele DONAZZAN İtalya
        • 11 Kevin EMPL Avusturya
        • 12 Samantha GILLIERON İsveç
        • 13 Myrsky RISSANEN Finlandiya
        • 14 Jr. Bruce GASPARTI ABD
        • 15 Ida ROSELL İsveç
        • 16 Collier KELLY JEAN ABD
        • Yedek 1 Joey SCHILLACI Fransa
        • Yedek 2 Galip Alp BAYSAN Türkiye
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        Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, SASAD destekleriyle yapılacak SNX Türkiye, Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılıyor.

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