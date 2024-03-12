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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren İstihdama 206 milyar TL destek - Sosyal Güvenlik Haberleri

        2023’te istihdama 206 milyar TL destek sağlandı

        2023 yılında istihdamı korumaya yönelik gerçekleştirilen teşvik ve destek ödemelerinin toplamı 206 milyar liraya ulaştı. Teşvik ve desteklerden en büyük payı Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemelerini düzenli yapan işletmeler aldı. İstihdama yönelik bu yıl da 16 kanalla teşvik ve destek sağlanacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

        Giriş: 12.03.2024 - 08:08 Güncelleme: 12.03.2024 - 08:08
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        İstihdama 206 milyar TL destek
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        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2022 aralık ayında 31 milyon 340 bin olan istihdam edilen kişi sayısı, 2023 aralık ayında 32 milyon 62 bine, 2024 ocak ayında ise 32 milyon 222 bin kişiye yükseldi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre ise çalışmasından dolayı zorunlu sigortalı olan kişi sayısı 2022 yılı sonunda 23,2 milyon iken 2023 yılı sonunda 22,5 milyona geriledi. Başka bir ifadeyle kayıt dışı çalışanlarla birlikte toplam istihdam artarken, sigortalı çalışanların sayısı azaldı.

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        Devlet kayıtlı istihdamı korumak ve artırmak amacıyla çeşitli kanunlar kapsamında teşvik ve destekler uyguluyor. SGK aracılığıyla istihdama yönelik 2023 yılında gerçekleştirilen teşvik ve destek tutarı toplam 205 milyar 891 milyon lira oldu. 2024 yılında da istihdama yönelik teşvik ve destekler 16 kanaldan devam ediyor.

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        ASLAN PAYI PRİMİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN İŞLETMELER ALDI

        Sağlanan desteklerden en büyük payı, SGK’ya prim ödemelerini düzenli yapan işletmelerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesinde yapılan 5 puanlık indirimler aldı. Bu kapsamda 2023 yılında 120 milyar 963 milyon lira destek sağlandı. Kalıcı olarak getirilen ve 1 Ekim 2008 tarihinden bu yana devam eden 5 puanlık prim indirimi hem istihdamı destekliyor, hem de SGK’nın prim tahsilatına katkıda bulunuyor.

        BAĞ-KUR (4/b) primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık prim indirimi kapsamında da 2023 yılında 3,9 milyar liralık destek sağlandı.

        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE 34,1 MİLYAR TL

        Asgari ücrete son yıllarda yapılan artışların istihdamda daralmaya yol açmaması için işletmelere asgari ücret desteği sağlanıyor. Bu kapsamda 2023 yılında işçi başına aylık 500 lira destek verildi. Yıllık asgari ücret desteği 34,1 milyar lira olarak gerçekleşti. 2024 yılında da işçi başına aylık 700 TL asgari ücret desteği uygulamasına devam edilecek.

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        GENÇ VE KADIN İSTİHDAMINA 14,7 MİLYAR TL TEŞVİK

        Özel sektör işverenleri tarafından 18-29 yaş arası genç, 18 yaşından büyük kadın ve mesleki belge sahibi olanları istihdam eden işletmelere 6 aydan başlayarak 54 aya kadar varan sürelerle prim teşviki uygulanıyor. İşveren priminin tamamı İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor. 2023 yılında genç, kadın ve mesleki belge sahibi istihdamının teşviki için 14,7 milyar lira destek verildi.

        Söz konusu teşvik uygulamasına 31 Aralık 2025 tarihine kadar işe alınacak işçiler için devam edilecek.

        Yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda istihdam edilen işçiler için ilave prim indirimi uygulanıyor. Geçen yıl bu kapsamda 10,9 milyar liralık prim indirimi sağlandı.

        EYT’LİLER İÇİN 6,3 MİLYAR TL

        Geçen yıl yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekli olan işçilerin aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde sosyal güvenlik destek priminde (SGDP) 5 puan indirim yapılıyor. Bu kapsamda 2023 yılında 6,3 milyar lira prim indirimi sağlandı.

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        Sosyal güvenlik destek priminde 5 puan indirim uygulaması, işçiler emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalıştıkları sürece devam edecek. EYT’den yararlanarak bu yıl ve önümüzdeki yıllarda emekli olup da aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçiler için de prim indirimi sağlanacak.

        GENÇ GİRİŞİMCİLERE 5,2 MİLYAR TL PRİM TEŞVİKİ

        Yaşı 18-29 arasında olan gençlerin kendi işini kurmak için ilk defa vergi mükellefi olması halinde bir yıl süreyle BAĞ-KUR primleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanıyor. 2023 yılında bu teşvik kapsamında genç girişimcilere 5,2 milyar lira destek verildi.

        Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinde istihdam edilenler için de 2023 yılında 5,6 milyar lira prim desteği uygulandı.

        2023 Yılında İstihdama yönelik Teşvik ve Destekler ile Ödenen tutarlar (Milyon TL)
        Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesi 5 puan indirim 120.963
        Yurt dışına götürülen / Gönderilen işçilere yönelik 5 puanlık indirim 296
        Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar uyarınca uygulanan teşvik 10.922
        BAĞ-KUR 5 puan teşviki 3.859
        Genç girişimci teşviki 5.189
        İşsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde uygulanan prim teşviki 1
        Çok tehlikeli iş yerlerinin işsizlik sigortası prim indirimi 1.259
        Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik prim desteği 14.670
        SGDP 5 puan teşviki 6.266
        Engelli işçi istihdamına yönelik prim teşviki 2.179
        Kültür yatırımları ve girişimlerinde uygulanan sigorta prim teşviki 5
        Araştırma, geliştirme, tasarım faaliyetlerine ilişkin sigorta primi desteği 5.570
        Sosyal hizmetlerden faydalananların istihdamında uygulanan teşvik 10
        Sosyal yardım alanların istihdamına ilişkin prim desteği 564
        İş sağlığı ve hizmetlerinin desteklenmesi 9
        Asgari ücret desteği 34.098
        TOPLAM 205.891
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        #Asgari ücret 2019
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