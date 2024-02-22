Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.377,71 %0,70
        DOLAR 31,0340 %0,08
        EURO 33,8402 %0,76
        ALTIN 2.027,42 %0,46
        FAİZ 43,36 %-0,09
        GÜMÜŞ GRAM 23,09 %1,00
        BITCOIN 51.893,00 %0,98
        GBP/TRY 39,4773 %0,67
        EUR/USD 1,0871 %0,50
        BRENT 83,26 %0,28
        ÇEYREK ALTIN 3.314,43 %0,45
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstihdam endeksi yıllık yüzde 2,3 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        İstihdam endeksi yıllık yüzde 2,3 arttı

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 10:21 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstihdam endeksi yıllık yüzde 2,3 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,9 azaldı, inşaat sektöründe %11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,5 arttı.

        ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 1,5 ARTTI

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,2 azaldı, inşaat sektöründe %9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,4 arttı.

        REKLAM

        BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 109,9 ARTTI

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %109,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %104,6, inşaat sektöründe %135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %110,3 arttı.

        İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,1 ARTTI

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,7 azaldı, inşaat sektöründe %1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,4 arttı.

        ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,6 AZALDI

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,1 azaldı, inşaat sektöründe %1,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,7 azaldı.

        BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 16,2 ARTTI

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %16,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %16,6, inşaat sektöründe %18,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %15,6 arttı.

        REKLAM

        SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 108,8 ARTTI

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %108,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %108,7, inşaat sektöründe %116,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %109,4 arttı.

        SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 106,9 ARTTI

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %106,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %107,0, inşaat sektöründe %114,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %107,3 arttı.

        SAATLİK KAZAN DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 119,5 ARTTI

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %119,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %117,5, inşaat sektöründe %124,4, ticaret-hizmet sektörlerinde %121,6 arttı.

        SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 16,6 ARTTI

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %16,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %17,5, inşaat sektöründe %17,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %16,1 arttı.

        SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 16,9 ARTTI

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %16,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %17,9, inşaat sektöründe %17,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %16,4 arttı.

        SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 15,2 ARTTI

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %15,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %15,9, inşaat sektöründe %18,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %14,4 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Habertürk Anasayfa