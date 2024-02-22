İstihdam endeksi yıllık yüzde 2,3 arttı

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,9 azaldı, inşaat sektöründe %11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,5 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 1,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,2 azaldı, inşaat sektöründe %9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,4 arttı.

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BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 109,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %109,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %104,6, inşaat sektöründe %135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %110,3 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,7 azaldı, inşaat sektöründe %1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,6 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,1 azaldı, inşaat sektöründe %1,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,7 azaldı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 16,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %16,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %16,6, inşaat sektöründe %18,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %15,6 arttı.

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SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 108,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %108,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %108,7, inşaat sektöründe %116,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %109,4 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 106,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %106,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %107,0, inşaat sektöründe %114,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %107,3 arttı.

SAATLİK KAZAN DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 119,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %119,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %117,5, inşaat sektöründe %124,4, ticaret-hizmet sektörlerinde %121,6 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 16,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %16,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %17,5, inşaat sektöründe %17,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %16,1 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 16,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %16,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %17,9, inşaat sektöründe %17,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %16,4 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 15,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %15,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %15,9, inşaat sektöründe %18,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %14,4 arttı.