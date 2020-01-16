İstifa eden işçinin hakları 2020 yılı itibarıyla neler? İstifa etmeye karar veren işçinin hakları pek bilinmiyor. İşveren sözleşmenin gereği olarak ödemesi gereken ücretleri belirliyor. Ancak hesaplamalarda hatalar yaşanabiliyor. İstifa etmeyi düşünüyorsanız göz atmanızda fayda var...

İSTİFA EDENLERİN HAKLARI

İşçi, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller"den dolayı işten ayrılıyorsa işverenden hiçbir talepte bulunamaz. Çünkü sözleşme haklı yere fesh etmiş sayılır. Yani yüz kızartıcı bir suç işlemediyseniz ve bir de üzerine haklı sebeplerle işten ayrıldıysanız iş verenden talep edeceğiniz haklarınız vardır. Bunların ilki yıllık izin parasıdır.

ALACAĞI ÜCRETLER

Kullanılmamış yıllık izinleri varsa işçi bunların ücretini de işverenden alır. İzinlerin tarih itibari ile hak edilmiş olması gerekmektedir. İstifa eden işçi; fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait ücretleri ile hafta tatili ücretlerini ise talep edebilir.

İSTİFA EDEN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Çalışan haklı bir sebep göstererek iş yerinden ayrılırsa kıdem tazminatı talep edebilir. Ancak ihbar tazminatı alamaz. Hatta işverenin talep etmesi durumunda ihbar süresinde çalışması gerekir. Yani bugün istifa ediyorum diyerek ayrılamaz. Aynı şekilde işveren de bugün kovuyorum derse ihbar süresi kadar ödeme yapmak durumunda kalır.

İSTİFADAN SONRA KAÇ GÜN ÇALIŞMAK ZORUNLUDUR?

İşçi istifasını verdikten sonra kıdemine göre ihbar süresince çalışmak durumundadır. İşvereninizi ikna edebilirseniz hemen de ayrılabilirsiniz ama yasal olarak ihbar süreleri aşağıdaki gibidir;

- 6 aydan daha az çalışanlar için 2 haftalık

- 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışanlar için 4 haftalık

- 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için, 6 haftalık

- 3 yıldan çalışanlar için için, sekiz haftalık bildirim ücreti ödenir.

HAKLI İSTİFA SEBEPLERİ NELERDİR?

Kadın çalışanlar evlendikleri ilk bir yıl, erkek çalışanlar askerlik öncesi istifa etmelerine rağmen kıdem tazminatına hak kazanırlar. Ayrıca sözleşmesini haklı sebeplerle fesh edenler de kıdem tazminatı talebinde bulunabilirler. Bu haklı sebepler;

- Maaş, prim, mesai paraları ödenmiyorsa,

- Hafta tatili verilmiyorsa,

- İşçinin haberi olmadan SGK'ya giriş çıkış yapılmışsa,

- İşveren çalışanın SGK'ya sigorta girişini geç bildirmişse,

- Mobbing varsa şeklinde sıralanabilir.

AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN DURUMLAR

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

- İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

- İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

- İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu

maddeleri kullanması.

- İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

- İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

- İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.