İstifa dalgasında sıradaki isim Scholz mu?

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Analistlerin uyarılarına göre, Rusya gazda muslukları kapatırken bazı Alman haneleri evlerini gaz yerine odunla ısıtmak zorunda kalabilir.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşıyla daha da kötüleşen küresel gaz kıtlığı, birçok tüketicinin buna yanıt olarak kullanımı kesmesiyle fiyatların yükselmesine neden oldu. Deutsche Bank'taki analistler, önümüzdeki birkaç ay içinde Almanya'da gaz talebinin, hane halkı, sanayi ve hizmet sektörlerindeki tasarrufların etkisiyle bir yıl önceki seviyenin %10 altında kalmasını beklediklerini söyledi.

Rusya, Avrupa'ya olan arzı kısıtlarken ve Kuzey Akım 1 boru hattını bakımdan sonra kapalı tutacağına dair artan endişeler ise sürüyor. Arz krizi, bu kış kıtlık ve elektrik kesintilerini tehdit ederken, Almanya dahil ülkeleri durgunluğa itebilir.

Daily Telegraph'ta yer alan makaleye göre, mevcut Alman hükümetinin uyguladığı politikalar da Başbakan Olaf Scholz'un istifasına yol açabilir.

Yazıda Scholz'un, hem NATO müttefiklerini hem de Rusya'yı 'aynı anda memnun etmeye çalıştığı' ancak bunun mümkün olmadığı belirtilirken, mevcut iktidarın yakında istifa etmek zorunda kalabileceği belirtildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.