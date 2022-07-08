Boris Johnson neden istifa etti? Yerine kim gelecek?

İngiltere'de Salı gününden itibaren Başbakan Boris Johnson'a yönelik istifa baskısı artmış ve hükümetteki görevinden ayrılanların sayısı 54'e ulaşmıştı.

Baskıların ardından Johnson, dün Muhafazakar Parti'deki görevinden istifa ettiğini ancak yeni bir lider bulunana kadar Başbakanlık görevini sürdüreceğini ifade etti. Ancak Johnson'ın yeni lider bulunana kadar görevde kalacağını duyurması da tartışmaları dindirmedi.

Peki bu itirazların nedeni ne? Yeni lider olarak kimler ön planda? İngiltere'deki sürece dair merak edilenleri Ciner Medya Grubu Londra Temsilcisi Cüneyt Başaran, Haberturk.com'a anlattı.

Başaran, istifa sürecinin asıl nedenleri arasında Johnson'ın Partygate olarak adlandırılan meşhur partisini gösterirken Haziran 2020'de COVID-19'un en hassas dönemlerinde kendi doğum günü partisine katılması ve ceza almasının süreci daha da alevlendirdiğini belirtti.

Ayrıca Rusya Ukrayna savaşının da etkisi ile baş gösteren ekonomik sorunlara da vurgu yapan Başaran "Enflasyon yüzde 11'i bulacak sonbaharda, ki bu son 40 yılın rekoru İngiltere için. Tüm dünya resesyona girecek belki de ilk İngiltere girecek. Tüm bunlar ve ekonomi de bu sürece iten bir faktör oldu" ifadelerini kullandı.

Potansiyel adaylar konusunda ise Başaran istifasını veren kişilerden İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte Dışişleri Bakanı Liz Truss ve özellikle Savunma Bakanı Ben Wallace isimlerinin de öne çıktığını ifade etti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.