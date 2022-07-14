İtalya'da Başbakan Draghi istifa etti

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İtalya'da geçen yıl kurulan geniş katılımlı koalisyon hükümetinde yaşanan kriz üzerine Başbakan Mario Draghi istifa edeceğini açıkladı.

Şubat 2021'den bu yana geniş bir koalisyonun başbakanı olan eski Avrupa Merkez Bankası başkanı Draghi, "Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok" dedi.

Bu akşam Cumhurbaşkanı'na istifasını sunacağını duyuran Draghi bu kararın gerekçesini şöyle açıkladı:"Bugün parlamentoda yapılan oylama siyasi açıdan çok önemli bir gerçeğe işaret ediyor. Hükümetin temelindeki güven anlaşması başarısızlığa uğradı.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ise Başbakan Dragi'hin istifasını kabul etmedi.

Partiler 2023'ün başlarında yapılacak genel seçimlerde birbirleriyle yarışmaya hazırlanırken, güven oylaması Draghi hükümeti içindeki gerilimlerin odak noktası haline gelmişti.

5 Yıldız Hareketi'nin güven oylamasını boykot etme kararı, İtalya'yı siyasi belirsizliğe sürükledi. Bu kararın ardından İtalya, Avrupa Birliği fonlarında milyarlarca avroyu güvence altına alma, zarar verici bir kuraklıkla mücadele etme ve Rus gazına olan bağımlılığını azaltma çabalarının sekteye uğraması riskiyle karşı karşıya kaldı.

DRAGHİ TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ankara'da 5 Temmuz'da ortak basın toplantısı düzenlemişti.

İkili ticaret hacminin 25 milyar doları aşmasını beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İtalya Üniversitesi'nin kurulması için girişimde bulunacaklarını ifade etmişti.

İtalya Başbakanı Draghi ise Türkiye ile birlikte çalışmak istediklerini söyleyerek, "İstanbul Sözleşmesi'ne girmek yolunda sayın Erdoğan'a teşvik ve telkinde bulundum" demişti.

AVRUPA'DA SİYASİ KRİZ

Her ne kadar Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılsa da Avrupa'nın önemli ülkelerinden olan G-7 ülkesi İngiltere'de Boris Johnson'ın istifası, Fransa'da yasama seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Macron’un ittifakla seçime girmesine rağmen Ulusal Mecliste salt çoğunluğu elde edememesinin ardından ülkede Başbakan Elisabeth Borne’un başında olduğu hükümetin meşruiyetinin tartışma konusu olması; Avrupa siyasetinde değişimlerin yaşandığını gösteriyor.

Son olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bazı vergi kalemlerindeki değişiklikler nedeniyle önceki gün başlayan gösteriler bugün de devam etti. Binlerce gösterici bütün gün şehrin merkezindeki ana caddeleri ve bazı köprüleri trafiğe kapattı.

*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir